Kriminalita na internetu se čím dál tím více rozmáhá, o čemž svědčí také několik případů, jimiž se policie zabývala. Nezletilá dívka loni v listopadu na sociální síti Instagram poskytla své intimní fotografie a videa pachateli, který ji následně začal vydírat. Časem ale požadoval další materiál a hrozil, že pokud v tom nebude pokračovat, pošle snímky s videi její sestře případně dalším známým. Dívka nakonec šla oznámit celou věc na policii.

V téže době policisté pátrali po pachateli podobného skutku. Přes mobilní telefon, Skype a Facebook došlo k několika kontaktováním muže, z něhož byly vylákány erotické fotografie. Poté začalo vydírání. Pokud by nezaplatil, snímky by neminulo zveřejnění v jeho zaměstnání, na sociálních sítích a o všem by byla informována také přítelkyně poškozeného. Z toho důvodu dotyčný zaslal celkem osm plateb ve výši 50 tisíc korun.

„Zabývali jsme se tím na úseku analytiky kybernetické kriminalisty. Ze strany pachatelů jde o systematickou práci. Na oběti je vyvíjen nátlak, pomocí kterého je zpracují doslova jako ovečky. Oba pachatele se povedlo odhalit,“ komentoval komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Opava Martin Merta.

Mezi poškozenými se objevila také žena, která loni na Facebooku uvěřila muži, jen se vydával za amerického vojáka žijícího v Kábulu. Pod různými záminkami z ní vymámil 700 a pak i 1 500 dolarů. Žena je posílala do Turecka, přičemž muž požadoval další peníze. Celkově přišla skoro o 54 tisíc korun, než vše nahlásila.

Z 2 227 trestných činů policie na Opavsku loni objasnila 1 456 z nich, což je 65,38 procent. Mezi významné úspěchy patří dopadení tříčlenné skupiny, která v dubnu zfingovala loupežné přepadení před supermarketem Terno v Jaktaři. Pachatel v kukle slzným plynem zaútočil na dvojici zaměstnanců bezpečnostní agentury. Ven vynášeli sáček s tržbou 19 000 korun. Jeden z nich ovšem odpor nekladl, jelikož byl strůjcem plánu.

„Na začátku jsme neměli prakticky nic. Pracovali jsme však s verzí, že přepadení mohlo být zinscenováno. Tato varianta se nakonec ukázala jako správná,“ pokračoval Martin Merta.

Dařilo se také úseku řešící hospodářskou kriminalitu. Policie totiž dopadla prodejce nekolkovaných cigaret. Při domovní prohlídce u něj kromě samotných tabákových výrobků bylo nalezeno i 270 000 korun, které důmyslně ukryl v gauči.

Kuriózním případem se policie zabývala i loni v červenci. Na koupališti v Hradci nad Moravicí se totiž pohyboval muž, který měl na pravé lopatce vytetován nacistický symbol SS, čímž před 230 návštěvníky plovárny veřejně projevoval sympatie hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka.