Policie si v Opavě posvítila na mladistvé pod vlivem alkoholu

Nalévá se v opavských podnicích nezletilým alkohol? Na tuto otázku se snažili najít odpověď policisté v průběhu rozsáhlé páteční akce. A Deník byl u toho.

Foto: Archiv

Hazard, alkohol a děti, zkráceně HAD, tak zní název celorepublikové policejní akce, v jejímž rámci se kontrolují restaurace, hospody anebo kluby. Důsledně se sleduje, zda není porušován zákon v souvislosti s osobami, které ještě nedovršily hranici plnoletosti.

V průběhu pátečního večera si policie důkladně posvítila na opavské podniky. Deník měl možnost některé z nich společně s policisty obejít.

PŘEKVAPENÍ

Po 21. hodině jsme zavítali například do jednoho z klubů v Nákladní ulici. Velký počet zasahujících policistů nepřekvapil pouze provozovatele zařízení, ale hlavně některé z mladistvých. Zjišťovalo se, zda jsou pod vlivem alkoholu. Řada z nich se podrobila dechovým zkouškám a ne všichni byli „čistí“.

Po několika minutách byli odhaleni první nezletilí provinilci, v jejichž případě přístroj ukázal pozitivní hodnoty. Při některých měřeních byla pokořena i hranice jednoho promile. Během policejní kontroly začali „povolovat“ i otrlejší jedinci.

„Že to neřeknete našim?“ tázal se třeba jeden z vyděšených chlapců, kteří v otázce konzumace alkoholických nápojů neměli zrovna čisté svědomí.

Ono prosba je prosba a zákon zase zákon. Společně s policisty se akce HAD zúčastnily i další instituce. A to například strážníci městské policie, hasiči, hygienici, zástupci České obchodní inspekce, Celní správy nebo OSPOD. Při kontrolách podniků se tedy prověřovalo i to, zda jsou dodržovány bezpečnostní, hygienické a další normy.

Pro některé mladistvé páteční večer neskončil zrovna příjemně. Museli být totiž kontaktováni rodinní příslušníci, a pokud to situace vyžadovala, bylo třeba svého potomka vyzvednout a dopravit domů. Přihlíželi jsme případu, kdy se rodiče nemohli dostavit na místo, a tak pro vnuka dorazila babička. Při společné jízdě domů tak měl mladý provinilec nejspíš co vysvětlovat.

Do problémů se logicky dostali i provozovatelé. Na vývody z akce HAD si ale ještě budou muset počkat, jelikož u mladistvých se bude zjišťovat, kdo jim alkohol poskytl.

Ne vždy byla přítomnost policie brána s rozpaky. Setkali jsme se i s člověkem žijícím v v sousedství jednoho podniku, který přišel zásah ocenit. Podle něj se v okolí klubu pravidelně nacházely opilé osoby. Vzhledem k tomu, že často dělaly hluk a nepořádek, doufá, že by se po této akci mohla situace uklidnit.

Výsledky páteční akce HAD na území Opavy jsou už známy. Strážci zákona zavítali celkem do jednadvaceti podniků.

„Zkontrolováno bylo přes sto osob, z tohoto počtu bylo šestnáct ve věku patnácti až osmnácti let, které požily alkohol,“ komentovala policejní mluvčí Zlatuše Viačková.