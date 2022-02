Jeden mladík (22 let) odcizil v supermarketu Obchodního centra na ulici Těšínské v Opavě volně vystavená sluchátka v hodnotě 420 korun a vybalil je z obalu. Sluchátka si suverénně přidal do batohu, do obalu vložil svá stará sluchátka a ty odložil zpět do regálu.

Kauza ukradené vlajky Opavy:příznivci Baníku zažili u soudu šok. Došlo i na slzy

„Měl ale smůlu. Po průchodu přes pokladní zónu bez úhrady byl zastaven všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně byl předán službu konající policejní autohlídce,“ informoval policejní mluvčí René Černohorský.

Policisté následně zjistili, že první z výtečníků byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán k podmíněnému trestu odnětí svobody.

Na téže Těšínské ulici kradl i nejmladší z mladíků (19 let) z Bruntálska, který se zaměřil na alkoholické nápoje v celkové hodnotě 300 korun. Do vnitřních kapes své bundy narval dvě lahve alkoholu a bez zaplacení prošel pokladnami.

Svlékal se u hřbitova v Břidličné, skončil na záchytce v Opavě

Za nimi byl znovu zadržen pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně předán přivolaným policistům. „I u mladíka byla zjištěna recidiva, odsouzen byl v minulosti k trestu obecně prospěšných prací o výměře 300 hodin, které do současné chvíle nevykonal,“ podotkl Černohorský.

Obdobného přečinu krádeže se dopustil i 25letý muž z Opavska, který v opavském hypermarketu odcizil zboží v hodnotě bezmála 2 a půl tisíce korun. Láhev rumu si uschoval do batohu a pánskou mikinu si oblékl na své oblečení pod bundu, přičemž takto bez úhrady prošel pokladní zónou, kde byl i on zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby.

Podívejte se: Vítězem semifinálového turnaje se staly Malé Hoštice

„Tento muž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání deseti měsíců. Všechny případy jsou nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů,“ doplnil René Černohorský.