Celkem bylo policii za toto období oznámeno třiašedesát nehod, v nichž figurovali právě cyklisté. Pro srovnání loni jich bylo za stejný časový úsek dvaašedesát, v roce 2018 sedmdesát. Letos zatím častěji bourají muži, a to ve dvaačtyřiceti případech, zbylých jednadvacet tvoří ženy – cyklistky.

Z výše zmíněných třiašedesáti kolizí jich sedmatřicet zavinili řidiči kol. V patnácti případech byli ještě k tomu opilí. „Letos v červnu policisté prováděli ve zvýšené míře kontroly cyklistů, přičemž u těchto účastníků silničního provozu byly kontroly prioritně zaměřeny na požívání alkoholických nápojů před jízdou. V průběhu měsíce bylo zjištěno celkem šest cyklistů pod vlivem alkoholu. Jednalo se o tři ženy a tři muže, kdy výše odborného měření dechovými zkouškami se pohybovaly od 0,27, 0,76, 1,23, 1,50, 1,97 až po 2,29 promile. Všichni podnapilí cyklisté byli oznámeni příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a opatření,“ sdělil opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Nadýchá-li cyklista do jednoho promile, může mu magistrát případně městský úřad udělit pokutu od dvou a půl do dvaceti tisíc korun. Koluje-li mu však v krvi více než jedno promile, pak může ze správního řízení odejít s peněžitým trestem od pětadvaceti do padesáti tisíc korun.

„Vzhledem k počtu dopravních nehod a kolizních situací v dopravě s cyklisty a rovněž k počtu zachycených cyklistů po předchozím požití alkoholických nápojů, budou dopravní policisté i policisté z jednotlivých obvodních oddělení i nadále v akcích a kontrolách těchto účastníků silničního provozu pokračovat,“ dodává René Černohorský.