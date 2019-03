Ochránci zákona se ve středu objevili na přejezdech v Děhylově, Polance nad Odrou a ve Studénce.

Srážky s vlaky, které některými místy projíždějí i více než stokilometrovou rychlostí, mívají závažné následky.

„V roce 2018 zaznamenali moravskoslezští policisté šestnáct nehod na nezabezpečených přejezdech a patnáct nehod na přejezdech zabezpečených,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie. Podle statistických údajů Drážní inspekce při těchto mimořádných událostech zemřeli čtyři lidé.

V Moravskoslezském kraji je pět přejezdů, na kterých se za poslední čtyři roky staly nejméně dvě nehody. Největší pozor si musejí dávat řidiči u obce Branka u Opavy. „Od roku 2015 zde evidujeme šest mimořádných událostí,“ sdělil Deníku mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

JE NUTNÉ ČEKAT

Během středeční celodenní razie se policisté objevili také u přejezdu v Polance nad Odrou, kde v minulosti došlo k několika rizikovým situacím. A to nejen v souvislosti s přejezdem ve chvíli, kdy bliká červená a závory se spouštějí.

Nebezpečná může být i situace, kdy se závory zvednou, ale stále svítí červená. Někteří řidiči se rozjedou, aniž by vyčkali na bílé světlo. Na uvedeném přejezdu zůstala před časem uvězněna řidička, která krátce po zvednutí závor sešlápla plynový pedál.

„Přes koleje ale nestačila projet. Když byla uprostřed, závory se najednou spustily a ona zůstala mezi nimi,“ řekl Deníku očitý svědek.

„Úplně nám to vyrazilo dech. Společně s dalším řidičem jsme okamžitě vyběhli z aut a snažili se závory zvednout. Mysleli jsme, že to bude obtížné, ale šlo to až překvapivě lehce,“ uvedl svědek. Žena, která mezitím z auta utekla, se vrátila a odjela. „Mohlo to dopadnout hrozně. Po několika sekundách se kolem nás prohnal nákladní vlak. Kdyby narazil do auta…,“ doplnil svědek.

SMRT

Jedna z nejtragičtějších nehod na železničních přejezdech se stala v roce 2015 ve Studénce na Novojičínsku. Neštěstí zavinil řidič polského kamionu, který nerespektoval výstražné znamení. Vzápětí do nákladního automobilu narazil rychlík. Tři lidé zemřeli, dalších dvacet bylo zraněno. Polák dostal osm a půl roku vězení.

Výsledky dnešní akce, při které se policisté zaměřili i na další motoristické nešvary, jako je telefonování za jízdy a podobně, budou známy ve čtvrtek.