Zimní období je ideálním pro vykrádače chatek a chalup. I proto se na ně před nedávnem soustředili policisté na Opavsku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

S tím, že je v této době vhodné soustředit pozornost na chatoviště anebo zahrádkářské kolonie, souhlasí i jejich uživatelé. V zimě majitelé své chaty a zahrádky nenavštěvují tak hojně, což je příležitost pro zloděje. Zkušenost s pobytem nevítaných hostů má také zahrádkář Pavel, který si nepřál uvést celé jméno. Pozemek s chatkou má v osadě Mír, která se nachází v Městských sadech v Opavě.

„Jednou jsem přišel na zahrádku a všiml si, že plastové okno je poškozené. Někdo evidentně použil šroubovák, aby se dostal dovnitř. Chatu jsem zrovna dostavoval a měl jsem uvnitř všemožné nářadí, které zloděj ukradl. Byly to věci za třináct tisíc korun, pachatel se bohužel nenašel,“ mínil Pavel, jenž se na další případný zlodějský nájezd dobře připravil:

„Okna jsem opatřil mřížemi, kováním zase dveře, aby se nedaly vylomit. Zavedl jsem také elektronické střežení objektu přes mobil. I navzdory tomu ale na můj pozemek zloději opět vnikli. Dvakrát nebo třikrát jsem musel opravovat plot, který přeskakovali. Naštěstí se už nic cenného neztratilo.“

Opavský zahrádkář si myslí, že policisté by při svých kontrolách měli mít přístup i do uzavřených uliček mezi zahrádkami. Když se tam třeba v noci dostane zloděj, může se v tomto prostoru pohybovat bez toho, aniž by ho někdo měl možnost vidět. Podle policejního tiskového mluvčího René Černohorského se ale i na tyto případy myslí:

„Jsme v kontaktu s jednotlivými předsedy zahrádkářských spolků. Na vyžádání jsou nám schopni předat klíče nebo nás pustit do těchto míst, abychom provedli kontrolu.“

Rovněž policisté z Opavska se před několika dny zapojili do celorepublikového projektu, jenž se zaměřoval na problematiku majetkové kriminality a nesl název Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.

„Naše hlídky pravidelně kontrolují chatoviště na Vítkovsku, v okolí Hradce nad Moravicí a v dalších lokalitách Opavska. To samé platí o zahrádkářských koloniích, kterých je třeba jen na území Opavy několik. V rámci této akce kontrolovaly chaty u děhylovské loděnice. Policisté prošli celkem třicet chat a mimo jiné hovořili i s lidmi, kteří některé z nich celoročně obývají,“ uvedl René Černohorský.

Byť počet krádeží v poslední době stagnuje, je nutné být na pozoru.

„Lidé by v chatách neměli nechávat cenné věci. Pokud v osadě spatří podezřelou osobu, měli by to nahlásit. Často se nám stává, že ne všechny krádeže jsou oznámeny. Poškození to zdůvodňují tím, že se jedná o malou škodu, nevěří v dopadení pachatele a podobně. To je ovšem chyba. Ukradené věci se dají vysledovat například v zastavárnách,“ dodal Černohorský.