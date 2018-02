Politici z Opavska: Náš majetek by neměl vidět úplně každý

Novela zákona o střetu zájmů mimo jiné přikazuje politikům zveřejnit majetek na internetu. To se činitelům nezamlouvá a v menších obcích by to mohlo způsobit i nezájem lidí kandidovat v podzimních „komunálkách“.

Začala platit 1. září minulého roku a stále je kolem ní humbuk. Řeč je o novele zákona o střetu zájmů, podle které by politici měli zveřejnit svůj majetek na internetu tak, aby se na výpis mohl kdokoli podívat. Zákon sice vetoval prezident Miloš Zeman, avšak Poslanecká sněmovna jeho veto loni v lednu přehlasovala. Majetek se oznamuje neboli zveřejňuje v Centrálním registru oznámení, jež spravuje ministerstvo spravedlnosti. ČTĚTE TAKÉ: Anketa o nejúspěšnějšího sportovce Opavska míří do finále Registr je volně přístupný na internetu. Ustanovení se dotýká také čelných představitelů měst a obcí v opavském okrese, a naši redakci proto zajímalo, jak oni na novelu nahlížejí. Více si o tématu můžete přečíst v Opavském a hlučínském regionu.



- 27. února. Naprostá většina námi oslovených se shoduje, že novela by v takové podobě platit rozhodně neměla. „Samozřejmě mi vadí, když musím jako starosta zveřejňovat o sobě údaje, po kterých dle mého názoru nikomu nic není. A když už, tak bych pochopil, že to bude sloužit jen velmi omezenému počtu osob, které by měly zachovávat o získaných informacích mlčení, třeba policie,“ mínil starosta Moravice Josef Dus (nezávislý). „To, že se kdokoli může bavit tím, že si prohlíží, jaké mám hypotéky, úspory nebo kolik mě stal rodinný domek, mě dost znepokojuje. Navíc jde o společný majetek s manželkou, která je mimo politiku. Umím si představit, že když si zastupitelé uvědomí, co je čeká, nebudou chtít kandidovat,“ dodal Dus. ČTĚTE TAKÉ: Počet obyvatel na Opavsku setrvale klesá Podle starosty Štěpánkovic Bernarda Halfara (nezávislý) tak stát jednoduše říká, že všichni jsou potencionální zloději. „Ideální způsob vládnutí je ten, kdy se dá veřejnosti chléb, hry a téma na rozeštvaní navzájem. Pak většina občanů přestane uvažovat, koho a proč volit. Co se dopadu zákona týká, veřejnost o něm zatím moc neví. Ale s příchodem jara, až se začnou sestavovat kandidátní listiny a noví kandidáti na zastupitele zjistí, co je čeká, budeme se možná divit,“ uvažoval. Novela se nelíbí ani starostovi Ludgeřovic Danielu Havlíkovi (ČSSD). „U nás zatím nikdo z funkce neodstoupil, ale povinnost zveřejnit majetek by mohla některé lidi od vstupu do komunální politiky odradit. Závist je bohužel mezi lidmi všeobecně rozšířená,“ konstatoval. ČTĚTE TAKÉ: Vítězný únor aneb Mladí Češi zapomínají na minulost Starosta Bolatic Herbert Pavera (TOP 09) byl v době schvalování novely poslancem. „Zákon jsem ve sněmovně podpořil, i když k němu mám výhrady. A právě ty výhrady, které k němu mám, mimo jiné že neuvolnění členové rady musejí přiznávat majetek, se snad dořeší a vypustí. Jinak v naší obci nemáme problémy s tím, že by někdo kvůli novele odstupoval z funkce, ale věřím, že řada lidí proto odmítne kandidovat,“ nechal se slyšet. Po změnách zákona volají také další. Mezi nimi i Svaz obcí a měst České republiky, který se dlouhodobě o úpravu znění snaží. Svaz chce například prosadit, aby do registru směly nahlížet jen kontrolní orgány. ČTĚTE TAKÉ: Zámek v Kyjovicích je nyní domovem seniorů To ostatně zmiňoval i starosta Vítkova Pavel Smolka. „Že někdo vykonává veřejnou funkci, automaticky neznamená, že by se měl majetkově „svlékat“ před celým národem. Proto se ztotožňuji se svazem obcí a měst, aby se majetková přiznání podávala a byla přístupná jen orgánům činným v trestním řízení,“ kvitoval. Pokud se osoby rozhodnou majetek nezveřejnit, hrozí jim v přestupkovém řízení pokuta až do výše padesáti tisíc korun. ČTĚTE TAKÉ: Dukelská kasárna v Opavě: Vítáni jsou velcí hráči

