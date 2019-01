Věnce, kytice, svíčky, lucerny. S touto nabídkou se nyní setkáte nejen v Čechy oblíbeném Zabelkówě, ale i v nedaleké Ratiboři.

Na trhy do Zabelkówa se zájemci mohou vydat každé úterý, čtvrtek nebo sobotu. | Foto: DENÍK / Petr Dušek

Včera brzy zrána jsme se vypravili na trhy do Polska. Zajímalo nás, jak a za kolik se před blížícími se Dušičkami prodávají věci související se Svátkem zesnulých. Něco málo po sedmé hodině jsme zaparkovali na rozlehlém parkovišti v centru Ratiboře.

Pokud jste sem zamířili tak časně, vyhnuli jste se placení parkovného. Tou dobu zde totiž ještě nebyl nikdo, kdo by je vybíral.

Podobné to ovšem bylo i s trhovci. V boční uličce od náměstí nedaleko klasické tržnice teprve začaly vznikat první malé stánky se svíčkami a umělými květinami. „Přijeďte nejlépe až po deváté hodině. Teď se tady ještě moc neprodává," hlásil nám jeden z trhovců.

Nasedli jsme tedy zpět do auta a vyrazili na trhy do dvacet kilometrů vzdáleného Zabelkówa, kde to před osmou hodinou žilo o poznání více. „Sem jezdí z pětadevadesáti procent Češi. Úterý je ještě slabé. V sobotu tady vůbec nebylo k hnutí," popisoval nám prodejce Lucian Kuś.

Okolo desáté jsme byli zpět v Ratiboři, za dvacku si zaplatili parkování na hodinu a zamířili na nedaleké náměstí, kde už byl prodej „dušičkových" věcí v plném proudu. „Čechy tu máme také, ale většina zákazníků jsou Poláci," poukázala na rozdíl mezi trhy ve městě a na venkově v Zabelkówě jedna z polských trhovkyň.

CENOVÝ ROZDÍL JE MINIMÁLNÍ

Co se však až tolik neliší, jsou ceny nabízeného zboží. Konkrétně třeba větší umělá kytice v květináči je v Zabelkówě k dostání za dvě stě padesát korun, v Ratiboři ji podle aktuálního kurzu koupíte jen přibližně o šest korun levněji.

Podobně jsou na tom třeba ceny svíček či luceren, například cena jedné střední velikosti v Zabélkowě se pohybuje kolem pětačtyřiceti korun, v Ratiboři za ni zaplatíte o čtyři koruny více.

LEVNĚJŠÍ NEŽ V ČESKU

Jak přiznává jedna z trhovkyň v Zabelkówě Alžběta Solon, ceny nesmí být přehnaně vysoké. „Musíme být levní, jinak bychom nic neprodali a Češi by k nám nejezdili. Největší zájem je o květiny v květináčích, aby je z hrobů neodfoukl vítr. Výhoda také je, že jsou umělé, proto nezmrznou."

A že se pro věnce, kytice či svíčky do Polska skutečně jezdí v hojné míře, jsme se přesvědčili hned u několika zákazníků.

Například Miroslav Romba přijel do Zabelkówa ze Staré Bělé. „Koupili jsme s manželkou na hrob chryzantémy, je to tady levnější než u nás. Jinak sem na trhy jezdíme přibližně jednou do měsíce. Nejen zboží na Dušičky, ale i sortiment zde dostanu za výhodnější cenu."

Ještě jeden rozdíl však mezi Ratiboří a Zabelkówem nacházíme zatímco trhy na venkově se pořádají vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu, Ratiboř se trhovci plní pravidelně každý den v týdnu.