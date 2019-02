Celý měsíc probíhají na polských hranicích kontroly. Řidiči si na ně však stěžovat nemusejí, o mnoho času je nepřipraví.

Kontroly probíhají často mimo hraniční přejezdy. Pohraničníky z Polska navíc občas doplňují také jejich čeští kolegové. | Foto: DENÍK / Petr Večeřa

Dálnice vedoucí z Ostravy do Polska zavede řidiče až do polských Chalupek nedaleko od Šilheřovic. Právě tady je jedno z mnoha stanovišť pohraničních strážníků, kteří mají za úkol kontrolovat celý červenec vjezd do Polska ze všech sousedních států včetně České republiky.

O tom, jak přesně tyto kontroly v současné době probíhají, se přesvědčil také řidič z Jihomoravského kraje, kterého si místní strážníci vybrali k namátkové kontrole. Byl vyzván k předložení svých dokladů, policistům musel sdělit, kam má v Polsku namířeno, a dále ozbrojené hlídce ukázal svůj zavazadlový prostor a volná sedadla ve voze. Poté mu bylo umožněno pokračovat dál v jízdě.

Celá kontrola trvala jen pár minut a nijak neovlivnila provoz na poměrně frekventované silnici. Polští policisté mají totiž k dispozici dva jízdní pruhy, a tak vozy, které nebyly ke kontrole vybrány, mohou nerušeně pokračovat.

„Naše kontroly jsou náhodné, nestavíme všechna auta. Nejedná se o kontroly na hranicích jako v minulosti. Naše stanoviště jsou umístěna na frekventovaných místech. Kousek odsud je další výjezd z dálnice a i tam kontrolujeme řidiče," řekl přímo na místě jeden z polských strážníků, který včera společně také s českým kolegou na situaci dohlížel.

Že se nemusejí řidiči ničeho obávat, potrvzují také návštěvníci polských trhů, kteří si k našim severním sousedům jezdí nakupovat. Ti, které jsme přímo v Chalupkách oslovili, neměli s kontrolou žádné zkušenosti a využili toho, že pokud nepřijedou do Polska po dálnici, ale zvolí cestu například přes Šilheřovice, kontrolám se vyhnou zcela.

Prvotní obavy o plynulost dopravy se tak nenaplňují.

Podle starostů příhraničních obcí je situace klidná. Lidé často o kontrolách ani nevědí

Když na začátku měsíce začala platit nová opatření týkající se kontroly státních hranic, vyvolávalo to v příhraničních obcích na Opavsku řadu otázek. „A jak to bude probíhat? Nikde jsme se o tom nedozvěděli," reagovala tehdy úřednice na Obecním úřadě v Sudicích.

Dnes se však ukazuje, že život lidí v Sudicích kontroly na hranicích nijak neovlivňují. Většina stanovišť polské policie je totiž umístěna dále ve vnitrozemí. „Život v obci to žádným způsobem neovlivňuje. Určitě to pro lidi není problém. Situace na přejezdech je sice spřísněná, ale vše je v rámci mezí," dodal svůj postřeh starosta Chuchelné Rudolf Sněhota.

Podobně situaci vnímá také Radek Kaňa, starosta Šilheřovic: „V dnešní době se člověk vůbec nemůže divit tomu, že se Polsko rozhodlo pro takováto bezpečnostní opatření. Víme, že se u nich bude konat několik velkých akcí, a tak zvolili tento způsob ochrany."

Mírně zarážející je však skutečnost, že starostové českých obcí nezískali do dnešního dne prakticky žádné informace. „Nikdo nás nekontaktoval ani před začátkem kontrol ani v průběhu. Je to opravdu trochu zvláštní, protože lidé se tak mohou orientovat jen podle toho, co se dozvědí z médií. My jim žádné informace bohužel poskytnout nemůžeme," dodal Radek Kaňa, který má s pohraniční kontrolou svou vlastní zkušenost.

„Všechno proběhlo opravdu rychle, žádné velké zdržení. Já si navíc myslím, že kontroly jsou jiné tady a jinak mohou vypadat blíže ke Krakovu, kde budou Světové dny mládeže, tam asi budou důslednější."

Důvody Polska k dočasné kontrole státních hranic

1. Setkání vrcholných představitelů Severoatlantické aliance. Summit NATO se letos uskutečnil ve Varšavě 8. a 9. července.

2. Druhým důvodem byly Světové dny mládeže. Tyto dny budou v Krakově probíhat od 25. do 31. července a očekává se, že se jich zúčastní statisíce lidí z celé Evropy.

3. Součástí již zmíněných Světových dnů mládeže bude od 28. července také papež František, který bude až do konce měsíce pobývat mezi účastníky.

Tyto tři mezinárodní události vedly Polsko k rozhodnutí obnovit kontrolu na hranicích s Českem, Německem, Litvou a Slovenskem a také v přístavech a na letištích. Opatření skončí 2. srpna.

