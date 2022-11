V letošním roce zaplatí Opava za elektřinu pro své školy, příspěvkové a městské organizace, a to i v městských částech, asi 75 milionů korun. Příští rok by to měl být dvojnásobek, radnice odhaduje částku 150 milionů korun, elektřinu ještě magistrát totiž nemá vysoutěženou. Aby bylo město alespoň částečně energeticky soběstačné, připravuje se nyní na budování FVE ve velkém.

Aktuálně probíhají studie šesti městských budov, které chce radnice přihlásit do dotačního programu. Bude-li akce úspěšná, mohly by se zde FVE realizovat od poloviny příštího roku. Jde o ZŠ Edvarda Beneše, ZŠ Kylešovice, ZŠ Šrámkova, MŠ Olomoucká, parkovací dům Skladištní a magistrát v Krnovské ulici. Samostatnou kapitolou by měla být elektrárna v dopravním podniku.

Temnější Vánoce: ceny energií ovlivní i sváteční výzdobu měst na Opavsku

„Problém je dnes najít projektanta, který je ochoten ve velkém tyto městské lokality projektovat. Budeme muset najít přístup k tomu, že budeme pravděpodobně projektovat jednotlivé lokality samostatně. Ale musí se udělat celková energetická studie, protože musíme vědět, kolik FVE potřebujeme,“ prohlásil nový náměstek primátora Vladimír Schreier, který dostal do gesce mimo jiné právě i problematiku energií.

A zároveň nastínil, kam by mohly přebytky vyrobené elektřiny zamířit. „Opava má velkou výhodu v tom, že tady máme trolejbusovou dopravu. Ta může být permanentním odběratelem přetoků z FVE,“ přiblížil Schreier s tím, že další možností bude posílat elektřinu do elektrovozů, které chce dopravní podnik nakoupit. V dalších etapách pak budou vytipovávány a prověřovány další objekty i v městských částech, které by mohly mít svou FVE.

Nejlepší léta má zimák v Opavě už za sebou, teď ho čeká nejistá sezóna

Na energetická opatření chce radnice z vlastních zdrojů v horizontu čtyř let vyčlenit dvě stě milionů korun. Další peníze by mohly přijít s dotacemi. Kolik konkrétně by město díky výrobě vlastní elektřiny ušetřilo, zatím není úplně jasné. „Tento údaj bude znám až po výsledku detailní studie,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Vladimír Schreier se ale přeci jen do určité predikce pustil. „Jestliže hovoříme o osmdesáti megawatt za objekt, tak příští rok nás bude zastropovaná megawatta stát kolem deseti tisíc korun. To znamená, že pokud bychom na střeše vyrobili osmdesát megawatt, může to mít přínos až osm set tisíc ročně. Co se elektrické energie týká, tak u ní je i předpoklad do budoucna někde kolem sedmi, osmi tisíc za megawatt elektřiny za rok. Z toho pohledu se já domnívám, že jsme takto díky FVE schopni v té prví etapě, tedy FVE na šesti budovách a dopravním podniku, šetřit kolem patnácti, dvaceti milionů a více ročně,“ míní náměstek.

Kabelkový veletrh je za dveřmi, internetová dražba Deníku je tady

I v Opavě už ale dříve narazili na problém, kdy FVE nechtěli na některých střechách povolovat památkáři. „Je tam ale už pokrok, ministerstvo to víceméně povolilo, v rámci jednání se stavebním úřadem tedy do budoucna budeme mít změnu, kdy bude moci být FVE umístěna i v širší památkové zóně,“ dodal náměstek Michal Kokošek, který se energiemi pro město zabýval v minulém volebním období.

V porovnání s dalšími městy opavského okresu však slezská metropole poněkud zaostává. V Hlučíně už mají FVE hned na dvou velkých objektech, a to na budově městského úřadu a na Domově pod Vinnou horou, což je domov pro seniory. Kromě toho jsou nainstalovány ještě panely na solární ohřev v hlučínské Základní škole Hornická. A s FVE případně se soláry v Hlučíně rozhodně nekončí.

„Taktéž nově budované zázemí obchodní korporace města Hlučína – Technické služby Hlučín plánují na střeše umístění FVE. Stále pracujeme na rozšiřování počtu FVE a solárních panelů, je to samozřejmě odvislé od dostupných peněžních prostředků a schválených investičních akcí,“ přibližuje Deníku hlučínská mluvčí Kristina Skulinová.

OBRAZEM: Městský hřbitov v Opavě se ponořil do dušičkového období

V jednání je také umístění FVE na budovy, které využívá příspěvková organizace Sport a Kultura Hlučín. Přebytečnou elektřinu, kterou město vyrobí, prodává na základě smlouvy dalším subjektům.

Vlastní elektrárnou disponují i Kravaře, je umístěna na budově Základní školy Kravaře. A ani tady to u jedné FVE neskončí.

„Momentálně probíhají konzultace s energetickou firmou ohledně výběru vhodných objektů pro umístění dalších fotovoltaických elektráren. Plánujeme je umístit na budovu Základní školy Kravaře – Kouty, na městský aquapark a ČOV,“ vyjmenovává mluvčí Kravař Eva Hanzlíková. Podle posouzení jednotlivých budov se pak město rozhodne, jak bude s přebytky energie nakládat. „V této chvíli neumíme využít budovy městského úřadu a zámku, protože jsou památkové chráněné,“ konstatuje Eva Hanzlíková.