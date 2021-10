Podnikatel a karvinský zastupitel. Hlásá o sobě, že pomohl spoustě horníků dosáhnout na hornické důchody. České republice by podle něj značně prospělo také omezení byrokracie.

PIRÁTI a STAROSTOVÉ - Petr Letocha, 37 let, kandiduje za STAN, podnikatel, zastupitel města Karviná, pořadí na kandidátce: 4

PIRÁTI a STAROSTOVÉ - PhDr. Michael Rataj Ph.D., 52 let, kandiduje za STAN, starosta obce Branka u Opavy, pořadí na kandidátce: 10

Je vdaná a má dva téměř dospělé syny, dvojčata. Již 11 let se pohybuje v komunální politice a nyní působí jako starostka malebné podhorské obce Kunčice pod Ondřejníkem. Původní profesí je fyzioterapeutka, tuto práci v omezeném rozsahu stále vykonává.

PIRÁTI a STAROSTOVÉ - Mgr. Michaela Šebelová, 39 let, kandiduje za STAN, starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem, fyzioterapeutka, pořadí na kandidátce: 14

Svoboda a přímá demokracie - Mgr. Karel Sládeček, 58 let, živnostník, ředitel společnosti, pořadí na kandidátce: 3

Svoboda a přímá demokracie - MUDr. Jan Síla, 71 let, neurochirurg, pořadí na kandidátce: 2

Stávající místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a spoluzakladatel Svobody a přímé demokracie (SPD). Svou volbu kandidovat v Moravskoslezském kraji po minulé zkušenosti se Středočeským krajem, pro Deník okomentoval slovy: „Jsem napůl Moravák po mamince, babičce a dědečkovi, takže jako Moravák chci kandidovat za Moravu, a to v nejlidnatějším moravském kraji.“

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura, 49 let, poslanec, předseda hnutí SPD, pořadí na kandidátce: 1

SPOLU - Bc. Jiří Navrátil MBA, 44 let, kandiduje za KDU-ČSL, náměstek hejtmana MSK, místostarosta obce Mořkov, pořadí na kandidátce: 6

Poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (od roku 2014), třineckou zastupitelkou (2010) a členkou KDU-ČSL (2009). Do politiky se pokoušela vstoupit už v roce 1998, podařilo se jí to však až napotřetí.

SPOLU - Mgr. Bc. Pavla Golasowská DiS., 57 let, kandiduje za KDU-ČSL, poslankyně, pořadí na kandidátce: 2

SPOLU - Bc. Jakub Janda, 43 let, kandiduje za ODS, poslanec, předseda českého skoku na lyžích, pořadí na kandidátce: 3

SPOLU - Ing. Jiří Carbol, 62 let, kandiduje za KDU-ČSL, starosta obce Dobrá, pořadí na kandidátce: 4

Narodila se v Ostravě, ale když jí bylo půl roku, rodina se stěhovala do jugoslávského Sarajeva. Do Ostravy se pak o prázdninách každoročně vraceli za příbuznými. V roce 1991 začala studovat gymnázium v Sarajevu, ale v roce 1992 vybuchla v Bosně občanská válka a ona s matkou i dvěma mladšími sestrami utíkali ze země. Ve studiu na gymnáziu pak pokračovala v Ostravě.

SPOLU - MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš MBA, 45 let, kandiduje za ODS, primářka popáleninového centra FN Ostrava, pořadí na kandidátce: 5

SPOLU - Ing. Zbyněk Stanjura, 57 let, kandiduje za ODS, poslanec, pořadí na kandidátce: 1

ANO - Michal Ratiborský, 39 let, poslanec Parlamentu ČR, pořadí na kandidátce: 9

ANO - Ing. Zuzana Ožanová, 51 let, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pořadí na kandidátce: 10

ANO - Mgr. Andrea Babišová MBA, 49 let, poslankyně Parlamentu ČR, pořadí na kandidátce: 8

Vysokoškolský pedagog a zastupitel Moravskoslezského kraje. Jednadvacet let působil na různých pozicích ve Vězeňské službě ČR a nyní zastává funkci náměstka primátora statutárního města Opavy.

ANO - PhDr. Igor Hendrych Ph.D., 53 let, 1. náměstek primátora statutárního města Opava, vysokoškolský pedagog, pořadí na kandidátce: 6

ANO - Ing. Stanislav Fridrich, 64 let, sadař, poslanec Parlamentu ČR, pořadí na kandidátce: 5

ANO -Ing. Josef Bělica MBA, 43 let, poslanec Parlamentu ČR, pořadí na kandidátce: 4

ANO - Ing. Jiří Strýček, 62 let, poslanec Parlamentu ČR, pořadí na kandidátce: 7

ANO - Ing. Aleš Juchelka, 45 let, poslanec Parlamentu ČR, pořadí na kandidátce: 3

Úřadující ministr obrany (18. v historii České republiky) a někdejší ministr vnitra (2017 až 2018). Bývalý policista byl první volbou na pozici lídra krajské kandidátky, pokud by nekandidoval Ivo Vondrák.

ANO - Mgr. Lubomír Metnar, 54 let, ministr obrany, pořadí na kandidátce: 2

Úřadující hejtman Moravskoslezského kraje a bývalý rektor VŠB–TU Ostrava. Lídr kandidátky hnutí ANO původně už do Poslanecké sněmovny znovu kandidovat nechtěl, nakonec ale svůj názor přehodnotil, aby hnutí pomohl získat důležité hlasy.

ANO - Prof. Ing. Ivo Vondrák CSc., 62 let, hejtman, pořadí na kandidátce: 1

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.