V březnu jste oslavil osmasedmdesáté narozeniny, které by vám nikdo rozhodně nehádal. Jak si udržujete úžasnou popularitu, vitalitu, fyzickou a duševní svěžest?

Právě vzhledem k pokročilému věku ta popularita tak trochu klesá. Ubývá lidí, kteří mají zájem o nějaké plky (nebo jak se v Ostravě říká „dřisty“) senilního starce nad hrobem. Posledním vděčným publikem bývají domovy seniorů. Ty besídky pak hrdě nazývám vrstevnickým vzděláváním…



Dobře, ale vraťme se zpátky v čase. Proč jste se před lety rozhodl stát se lékařem a později gynekologem?

Lékařem jsem po svém dědečkovi MUDr. Karlu Uzlovi (promoční ročník 1902), jeho první působiště bylo v jihomoravských Mutěnicích. Jezdím tam dodnes do vinných sklepů Jarošek na dobré víno. Gynekologii jsem si vybral z důvodů zištných. V pátém ročníku lékařské fakulty v Brně jsem totiž pomáhal na porodním sále. Uměl jsem už vést normální porod a ošetřit menší porodní poranění a dostával jsem za to 200 korun měsíčně. To byly v té době pro studenta slušné peníze.



Čím si vysvětlujete, že jste se právě v Ostravě – jako poměrně mladý člověk – stal velmi populárním odborníkem v oblasti gynekologie, porodnictví a sexu?

Za všechno může televizní seriál Ženské otazníky, který jsem v ostravské televizi stvořil po vzoru svého, bohužel před časem zesnulého, přítele profesora Rajko Dolečka (Nebezpečný svět kalorií atd). Mělo to pokračovat ještě seriálem Intimní otazníky, které však tehdejší komunistická cenzura zakázala. Zákaz nás postihl za demonstraci rozbaleného kondomu na obrazovce. V té době platilo, že čím více zákazů, tím větší popularita. Myslím, že to platí dosud…

Pokud vím, vedle medicíny je vaší celoživotní láskou opera. Nechtěl jste se stát i operním pěvcem? Ostatně váš charismatický zjev by tomu napovídal…

Opera je opravdu mým celoživotním koníčkem a za svého působení v Ostravě jsem nevynechal žádnou operní inscenaci. Kdybych tak byl slavným operním pěvcem, to by se mi věru líbilo. Zpívám sice krásně a nahlas, ale bohužel nemám asi ten správný hudební sluch. I ve Vysokoškolském pěveckém sdružení v Brně jsem musel být obklopen stejnými hlasy, abych se udržel. Moje dcera, která je absolventkou Akademie múzických umění v oboru operní zpěv, vždycky v každém interview tvrdila, že má hudební sluch po mamince, zatímco po tatínkovi zdědila pěvecký „materiál“.



Vzpomenete si na své první větší milostné vzplanutí?

Myslím, že jsem se v pěti letech zamiloval do kamarádky Jarušky, se kterou jsme si už v předškolním věku hráli na doktora. Potom mi to na rozdíl od jiných dětí už zůstalo jako celoživotní povolání gynekologa a porodníka. Skutečnou „vážnou známost“ jsem měl až na vysoké škole s jednou studentkou farmacie. Jako lékárenské dítě jsem měl vždycky pro farmaceutky slabost. Nedávno se ke mně přihlásila její vnučka, že prý babička na mě pořád vzpomíná, ale nesmí se to říkat, protože dědeček žárlí. Samozřejmě jsem zamáčkl slzu v oku a její jméno vám kvůli dědečkovi neřeknu…



Mění se s přibývajícími léty váš pohled muže na ženskou krásu?

Ženská krása je věčná, i když ta kritéria se trochu mění. Nějak se pořád nemohu smířit s ženskou tetováží na viditelných místech těla, vyholeným genitálem, kroužkem v nose, perlou v jazyku a tělesnou vychrtlostí.

Jaký máte recept na to, že jste stále šťastně ženatý se svojí první manželkou?

Měl jsem prostudovanou knihu mého přítele MUDr. Miroslava Plzáka Klíč k výběru vhodného partnera do manželství. Držel jsem se jeho rad, a kdyby to udělal každý, tak by neexistovaly rozvody. Prostě jsem zodpovědně vybíral. Před dvěma lety jsme s mojí ženou Helenou slavili zlatou svatbu. Když to řeknu na besedě v domově důchodců, tak zpravidla senioři nadšeně zatleskají.

Když se řekne Ostrava, co se vám po letech vybaví?

Ostrava je pro mě srdeční záležitost. I když její nové nákupní centrum Forum Nová Karolina mi jaksi k srdci nepřirostlo. S chutí často navštěvuji ostravská divadla. Horší situace je však v mém dlouholetém bydlišti v Doubravě a v mém gymnaziálním městě Orlové. Tam bohužel už nezůstal téměř kámen ne kameni.



Je pozoruhodné, že ve svém věku ještě pracujete ve své profesi. Co vás na ní nejvíce přitahuje?

Prostě mě to baví. Nejen gynekologie a porodnictví, což je mým hlavním celoživotním oborem, ale i celá reprodukční medicína včetně lékařské sexuologie a problematiky sexuální výchovy.



Zřejmě všude tam, kde se objevíte, chce s vámi asi každý hovořit o erotice a sexu. Není to až někdy únavné a nudné?

Ano, je to opravdu únavné a nudné, hlavně pro mne. Ale snažím se o to, aby to bylo co nejméně nudné pro čtenáře a posluchače. Občas se mi to daří. Besedy o životě a cestování jsou takovou úlevnou rekreací. Kupodivu mám s nimi v poslední době docela dobré zkušenosti, i když se to často díky posluchačům otočí zase na ten sex. Už mi to asi nikdo neodpáře.

Zúročíte své bohaté zkušenosti ze svého oboru také v literatuře, když jste nyní čelný představitel Obce spisovatelů České republiky?

Hrdě se hlásím k tomu, že jsem místopředsedou Obce spisovatelů. Tady jsem mezi svými. V organizaci je ještě řada starších kolegů. Skoro každý rok vydávám další knihu. To spisovatelství mi ještě jde. Kromě upraveného a přepracovaného vydání Sexuálních mýtů a pověr mám k publikaci připravenou knihu Sex, násilí a drogy. Spoluautorem je docent Ladislav Hess z IKEMu v Praze.

Máte svého oblíbeného autora či autorku v oblasti prózy a poezie?

To by byl dlouhý seznam a nemohu ho napsat, abych někoho neurazil. Bohužel se můj vkus neztotožňuje se vkusem oficiální kritiky. Ale ono je to asi jako s těmi filmy. Českého lva vždycky vyhraje film, na který nakonec nikdo nechodí. Někdy se ale kupodivu strefím. Jako před časem v případě Díry u Hanušovic. Je to asi tím, že mám s režisérem Miroslavem Krobotem stejné zážitky z naší chalupy v Jeseníkách. S poezií je to jinak. Tam nemusím váhat a z klasiků jmenuji Jaroslava Seiferta a ze současníků mého přítele Lojzu Marhoula. Asi proto, že se známe osobně.



Prý rád cestujete? Míříte někam za exotikou i v letošním roce?

Na podzim si možná splním svůj celoživotní sen – návštěvu představení v Metropolitní opeře v New Yorku. Pokud se to podaří, bude to moje poslední cesta do zámoří…



Zůstal vám ještě nějaký nesplněný sen?

Kromě už zmíněné Metropolitky bych rád navštívil také Semperovu operu v Drážďanech. To není tak nesplnitelné, z Prahy je to jenom kousek. Tu dálnici na severu Čech stavěli více než čtyřicet let…