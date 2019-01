Slezská metropole je jedním z měst, kde potkani nepůsobí velké problémy. Podílí se na tom několik faktorů.

Jedním z nich je všímavost místních občanů, kteří na odbor životního prostředí opavského magistrátu poctivě hlásí, pokud se setkají s problémy zaviněnými těmito hlodavci.

„Podařilo se nám nastartovat systém, který funguje. Důležité jsou pro nás podněty veřejnosti. Díky nim jsme schopni odhalit, kde se potkani nachází, a zakročit," vysvětlovala vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková, podle níž je největší koncentrace hlodavců v centru města.

„V tomto prostoru s nimi určité problémy máme. Musím zmínit také sídliště, na nichž jsou schopni nalézt různé zdroje potravy," pokračovala dále.

V Opavě se v průběhu roku provádí hned dvě velké deratizace. Jedna z nich připadá na přelom dubna a května. Druhá je potom na podzim. „Jarní je větší. Ve spolupráci se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava (SmVak) je ošetřena celá kanalizace.

Na podzim jde spíše o ohniskovou deratizaci, kdy se problémy řeší lokálně," mínila ještě Marie Vavrečková.

Vynikající součinnost s městem si pochvaluje také SmVak. Podle tiskového mluvčího Marka Sibrta je právě dobrá koordinace zapojených složek klíčem k úspěchu: „Spolupráce s opavským magistrátem je v této oblasti velmi dobrá a v rámci regionu ji můžeme označit za nadstandardní.

V době, kdy pro SmVak provádí externí společnost deratizaci, se připojují také průmyslové podniky, v jejichž areálech se potkani pohybují. Jedná se především o výrobce potravin, vývařovny a tak dále. Deratizaci provádí ve svých prostorech také město, jím řízené organizace a další instituce. To zvyšuje efektivitu celé akce."

Opava se k městům, která se s přemírou zmíněných hlodavců nemusí potýkat, řadí dlouhodobě. „Za tu dobu, co zde působím, to je nějakých patnáct let, si nepamatuju, že by zde někdy s potkany byly nějaké velké problémy. Předcházíme tomu pravidelnými deratizacemi," doplnila Marie Vavrečková.

Proti přemnožení potkanů je nutné zavést některá preventivní opatření. V obecné rovině se tím myslí ztížení jejich životních podmínek. V praxi to znamená zamezit přístup k potravě, do objektů, obydlí anebo jim znesnadnit hnízdění. Důležitá je správná manipulace s odpady, a to zejména s jejich zbytky, které mohou sloužit jako potrava.

K prevenci patří také likvidace černých skládek nebo chránění základů budov, aby do nich hlodavci nemohli proniknout. Je nutné zabetonovat vchody do nor, opravit poškozené zdivo, oplechovat dolní části dveří hospodářských objektů a v neposlední řadě i ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí.

Postřehy a požadavky je možno písemně směrovat na adresu: Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, pracoviště Krnovská 71C nebo e-mailem na ilona.dreslova@opava-city.cz, popřípadě telefonicky na 553 756 876 či 553 756 877.