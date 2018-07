Povodí: nejste tady jediní! Vodáci: na přípravy bylo dost času!

Rozhodnutí Povodí Odry (POD) o zrušení sjezdu řeky Moravice se vodákům nelíbí. POD argumentuje suchem, vodáci tvrdí, že příprava sjezdu byla nedostatečná.

Sjíždění Moravice je bezesporu nejoblíbenější akcí vodních turistů na Opavsku.Foto: DENÍK

Trnem v oku je příznivcům vodáckého sportu verdikt POD, a sice že nepustí vodu z nádrže Kružberk pro uspořádání atraktivních a lidmi masivně vyhledávaných letních maškarních sjezdů. Ty se měly uskutečnit o víkendu 28. a 29. července, jak jsme vás již v tomto týdnu informovali.

Sjezd zrušilo povodí kvůli suchu. Podle vodáků se ale mohl najít kompromis a splutí uskutečnit alespoň jeden den.

„Povodí ví o termínech od listopadu 2017 a mohlo se lépe připravit. Nerozumím tomu, proč když je Slezská Harta téměř naplněna, neupustí správce vodu z ní do Kružberka, odkud by tekla vodákům. Vím, že na Hartě je v létě rekreační režim, ale jaká musí být pro tento režim naplněnost, to jsem se nedozvěděl,“ konstatoval Adam Šindler ze spolku Campanula vodáci, který sjezdy Moravice pořádá. POD dle slov své mluvčí Šárky Vlčkové musí myslet nejen na vodáky, ale i na ostatní.

„Rekreace má nejnižší prioritu. S tím byli organizátoři sjezdů opakovaně seznamováni. To, že byly zrušeny některé sjezdy v Čechách, vypovídá o nebezpečí sucha. Navíc jde o jev, který se dlouhodobě vyvíjí a jeho řešení trvá měsíce i roky,“ oponovala s tím, že i rekreační režim na Hartě byl jedním z důvodů zrušení sjezdu. Navíc voda v zásobním objemu kaskády Harty a Kružberka podle ní stále klesá.

Tyto argumenty ale vodáci nepovažují za dostatečné. „Kontaktoval jsem povodí se žádostí o změny, aby sjezd mohl alespoň v omezené míře proběhnout. Snažili jsme se udělat maximum,“ dodal Šindler.

Rozhodnutí podniku ale nejspíše zůstane konečné. Do budoucna by dokonce vodáci mohli o část seriálu sjezdů přijít úplně.

Aktuálně se jezdí Moravice vždy jednou měsíčně o víkendu, a to od dubna do září. „Vodáci si musí uvědomit, že nejsou jediní, kteří vodu v Moravici využívají. Je nefér vypočítávat jen sjezdy, které neproběhly. Pokud je zrušení akce 14 dní předem pro vodáky či organizátory nepřijatelné, budeme při dalších jednáních navrhovat omezení plánovaných akcí a tím i zajištění větší procentuální úspěšnosti těch uskutečněných,“ uzavřela Šárka Vlčková.