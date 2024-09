Dopad velké vody na Opavu by nebyl zdaleka tak dramatický, pokud proud vody z Jeseníku zadržela vodní nádrž Nové Heřminovy. Ta je však už více než dvacet let jen na papíře. Proč? Vodní dílo je klíčovým prvkem koncepce ochrany před povodněmi pro horní Opavu. Stavba se však po desetiletí potýká s překážkami, územní rozhodnutí, k němuž až dospěla, napadli účastníci řízení.

Vodní dílo Nové Heřminovy je navrženo k transformaci stoleté vody na vodu pětiletou. Během současné povodňové situace kulminovala řeka Opava v Krnově při 250 metrech krychlových za sekundu, respektive vyšší průtoky už vodoměrná stanice nemohla měřit.

„Pokud by vodní nádrž Nové Heřminovy byla funkční, řeka Opava by v Krnově kulminovala při 150 kubických metrech a voda by v části města zůstala v korytě. Také řeka Opava. Ta kulminovala v Opavě při pěti stech metrech krychlových za sekundu a v případě existence nádrže by rovněž zůstala v korytě. Efekt vodního díla Nové Heřminovy by byl výrazný a neocenitelný,“ konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Současná povodeň ukázala, že technická preventivní opatření jsou naprosto zásadní a jejich efekt předvídatelný.

„Efekt vodního díla Nové Heřminovy by pokračoval níže po řece Opavě a významně by pomohl úseku Odry pod soutokem s řekou Opavou v Ostravě, kde od neděle včetně dneška dochází k trvalému přelévání hrází a zaplavování některých městských částí, zejména Přívozu,“ dodal Jiří Tkáč.

Stavba vodního díla Nové Heřminovy se po desetiletí potýká s překážkami. „Od roku 2023 máme územní rozhodnutí, které je napadeno účastníky řízení, což komplikuje výstavbu. Pokud by dnes přehrada stála, Krnov i Opava by byly ochráněné a škody by nebyly takové, jaké jsou. Chci požádat všechny zúčastněné: Udělejme vše pro to, aby stavba byla zahájena. S jejím začátkem počítáme v roce 2027 a kdyby to bylo dříve, bylo by to jen dobře,“ vzkazuje ministr zemědělství Marek Výborný.

Jaká je současná situace? Územní rozhodnutí je ve správním procesu, stále není pravomocné a čeká na potvrzení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Doposud byly na horním toku řeky Opavy provedeny stavební a projekční práce s celkovými náklady ve výši 1,36 miliard korun. Uskutečnilo se šest akcí zejména stavebního a projekčního charakteru za zhruba 287 milionů korun, které zaplatil převážně státní rozpočet.