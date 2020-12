Připlují z Petrova rybníka, který musel být vloni po výskytu kapřího viru vypuštěn a vydezinfikován. Letos je v něm rybí populace po listopadovém výlovu už dokonale zdravá. „Vylovili jsme celkem šedesát tun nejenom kaprů, ale i velmi kvalitních lososovitých ryb. Věříme, že si k nám naši zákazníci znovu cestu najdou,“ říká vedoucí rybného hospodářství Povodí Odry Ivo Jedlička.

Ryby si zájemci mohou koupit v opavské prodejně do 15. prosince vždy v pátek od 9 do 17 hodin a od 15. prosince v předvánočním prodeji i během dalších dnů opět od 9 do 17 hodin.