Povolební dění v Kravařích? Alois Hadamczik vyklízí pozice

Tři politické subjekty se budou následující čtyři roky podílet na vedení Kravař. Vítěz voleb KDU-ČSL se domluvil s Novou sílou Kravař a hnutím ANO 2011, už byla podepsána koaliční smlouva.

Městský úřad v Kravařích. Ilustrační foto.Foto: archiv města Kravaře

V opozici skončilo mimo jiné i hnutí SNK Za Kravaře prosperující, které do voleb vedl Alois Hadamczik.

„Překvapen nejsem. Myslím, že tady panují názory typu všichni se spojíme, aby tam nebyl Hadamczik. Čekal jsem, že naše strana získá více hlasů. Už před volbami jsem avizoval, že pokud to nedopadne, vzdám se mandátu, což jsem také udělal. Už se nemíním jakkoli angažovat, moje činnost ve městě je ukončena. Necítím zášť, jen jsem ze situace v Kravařích velmi zklamán. Lidé nevěří tomu, na co si mohou sáhnout, kam mohou chodit, snažil jsem se pro ně vždy udělat maximum. Jenže lži a závist jsou všudypřítomné. Upřímně řečeno, spadl mi kámen ze srdce, že jsem odešel,“ řekl Deníku Alois Hadamczik.

Jeho oficiální rezignace ale zatím na kravařskou radnici podle starostky města Moniky Brzeskové (KDU-ČSL) nedorazila, aspoň ne včera před polednem. Ona sama pak hodnotí jednání o koalici pozitivně.

„Našla se shoda napříč politickým spektrem, myslím, že by to takto mohlo fungovat. Nicméně koalice je to nová, zpočátku se nejspíše budeme ještě oťukávat, ale věřím, že vše dopadne dobře.“

Ve funkci starostky bude pokračovat. „Strany a hnutí se vyjádřily jednoznačně. Co se týká obsazení radních a místostarosty i to, zda budou dva nebo jeden, to ještě řešíme,“ pokračovala. Koalice bude mít v zastupitelstvu dvanáct mandátů, což je těsná většina. „Určitě se nebráníme spolupráci i s ostatními, v následujících dnech to ještě přijde na přetřes a setkáme se. My jsme teď vyjednali základ a na něm chceme dále stavět,“ dodala Monika Brzesková.

Kladně hodnotí povolební vyjednávání rovněž jak lídryně Nové síly Kravař Sandra Hradilová, tak jednička kandidátky hnutí ANO 2011 Martin Schwarz. „Ještě řešíme programové priority, do konce týdne by mělo být rozhodnuto,“ řekla Sandra Hradilová.

Martin Schwarz byl konkrétnější, jeho hnutí se bude snažit prosadit například revitalizaci sportovního areálu v Koutech, chce se zaměřit na systém přidělování dotací spolkům a také narovnat vztahy mezi městem a Buly arénou.

„Domluvili jsme se poměrně rychle, shoda byla řekněme z takových pětadevadesáti procent, zbytek je samozřejmě o kompromisech,“ mínil.