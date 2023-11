Hořící peklo vzalo rodině Camfrlových ve Lhotce u Litultovic v části Životské Hory všechno, co stihla budovat, včetně veškeré naděje na spokojený život. Lidé jim teď přispívají, aby se znova mohli postavit na nohy.

Rodina v Životských Horách na Opavsko přišla při požáru v říjnu 2023 o všechno. | Foto: se svolením rodiny

Manželé Camfrlovi z Opavska na čtvrtek 12. října 2023 nejspíše do smrti nezapomenou. Chvíli po poledni vypukl v jejich domě zničující požár, který je nenávratně připravil o všechno. Dvaatřicetileté Veronice, třiatřicetiletému Davidovi a jejich třem dětem – osmiletému Mikuláškovi a čtyřletým dvojčatům Jasmínce a Malvínce zůstalo pouze oblečení, které měli zrovna na sobě, když utíkali před ohněm.

„Manžel nechal v tom domě všechny síly i srdce. Při jeho rekonstrukci jsme neznali dny odpočinku, chodili jsme z práce do práce,“ vzpomíná pro Deník Veronika Camfrlová.

Původní reportáž z požáru zde:

Hasiči bojovali s požárem domu u Litultovic. Škoda za deset milionů

Plameny jim zničily i dílnu a malou firmu MJM – Dřevo z vesnice. „V ní jsme zákazníkům plnili každé přání a snažili jsme se udělat jim našimi výrobky radost. S požárem jsme tak přišli i o zdroj naší obživy,“ dodává zdrceně Veronika.

Svůj rodinný dům před požárem vlastními silami opravili a zrekonstruovali. Znamenalo to žít s dětmi celých osm let ve dvou pokojích, ale drželo je vědomí, že sice pomalu, ale přece budují svůj sen o bydlení. Do cíle jim zbývalo už pouze několik dnů a nové bydlení bylo doslova na dosah.

VIDEO: Zlatý poklad nalezený v Opavě si nyní může prohlédnout i veřejnost

„Jen několik dní před katastrofou jsme do podkroví nadšeně vybírali vhodnou podlahu a letošní Vánoce jsme plánovali strávit v podkroví našeho krásného domečku Rozhodně jsme netušili, že se během chvilky ocitneme bez domova. Moc toužíme být zase veselými rodiči, kteří mohou dětem poskytnout bezstarostné dětství,“ vyznává se smutná maminka ze svého přání.

VIDEO: Kabelkový veletrh v Opavě je tady. Nové sběrné místo, pomůže i badminton

Velkým problémem pro Camfrlovy tkví v tom, že pojistka nepokryje všechny náklady spojené s přeměnou spáleniště v místo k bydlení. Možnou pomoc zoufalé rodině představuje sbírka, jejíž výtěžek půjde výhradně na obnovu domu. „Mockrát děkujeme za každou korunu, která změní život nám i našim dětem,“ dodává Veronika.

K TÉMATU

Příspěvky mohou lidé posílat na účet 4004040040/5500 s variabilním symbolem 2489 nebo mohou přispět na webu www.znesnaze21.cz.