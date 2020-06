Za tu dobu se však již některá zastavení nejen působením slunce, deště, ale třeba i vandalů, nacházely ve špatném technickém stavu. Radnice se proto rozhodla stezku kompletně zrevitalizovat, k čemuž došlo v průběhu května.

„Cedule jsme nechali po obsahové stránce zaktualizovat a vytisknout na odolný materiál, aby jejich trvanlivost byla co nejdelší. Technické služby je potom osadily buď do původních nepoškozených stojanů, nebo podle potřeby do úplně nových,“ přibližuje opavská koordinátorka EVVO Kateřina Hnátová.

Novinkou je to, že při procházce stezkou mohou zájemci vyplňovat pracovní listy. Jsou celkem čtyři.

„Rozděleny jsou tak, aby je mohli pedagogové využívat k výuce jak dětí z mateřských škol, tak i žáků prvního a druhého stupně základních škol. Nezapomněli jsme ani na rodiče. Jeden z pracovních listů obsahuje omalovánku s hádankou a také pověst o vzniku názvu města Opavy. Ten mohou rodiče použít třeba pro zpestření nedělení procházky,“ dodává Kateřina Hnátová. Pracovní listy si mohou zájemci stáhnout na webových stránkách města.