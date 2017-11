Koledy se budou opět zpívat pod taktovkou sbormistra Karla Kostery

Stovky míst napříč celou Českou republikou, tisícovky příchozích, naladěny do předvánoční atmosféry, to všechno pojí jedno slovo koledy. Tak by se ve zkratce dala shrnout akce Deníku Česko zpívá koledy, která se v letošním roce uskuteční už posedmé.

Česko zpívá koledy. Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Ve středu 13. prosince se tradiční vánoční písně rozezní v 18 hodin také v opavském okrese. Ve slezské metropoli se bude zpívat na Dolním náměstí, kde ani letos nesmí chybět sbormistr Karel Kostera. „Na koledy se už moc těším. Přijdou na řadu hned po koncertu Hradišťanu s Jiřím Pavlicou, který organizujeme a proběhne v úterý 12. prosince v kině Mír v Opavě. Česko zpívá koledy je za ty roky už tradiční akce. Opět budeme přidávat mou velice oblíbenou koledu Ondráši, Matúši,“ komentoval známý sbormistr, původem ze Slavkova, Karel Kostera. Spolu s ním bude pódium patřit mužům ze stěbořického pěveckého sboru, Opavskému chlapeckému sboru při Základní škole Vrchní z Kateřinek a představí se také sborové těleso Církevní základní školy svaté Ludmily z Jaktaře. Stranou ale nezůstanou ani sportovní tváře okresu, účast přislíbili opavští fotbalisté, basketbalisté nebo štěpánkovický žokej Marek Stromský. Kromě samotné Opavy se ale lidé sejdou i v dalších obcích našeho okresu. V Chlebičově se koledy rozezní na prostranství před tamní základní školou, v Bělé u obecního vánočního stromu, v Píšti před základní školou, a centrem dění v Mokrých Lazcích se stane prostor na návsi před úřadem. Premiéru si akce odbude v Sosnové. Tato obec se v letošním roce zapojí úplně poprvé, zpívat se bude u vánočního stromu. Přihlásit se do této celostátní akce mohou nejen samotná města a obce, ale třeba i školy, spolky či skupiny. Registrace probíhá na ceskozpivakoledy@denik.cz nebo na webu www.ceskozpivakoledy.cz. Které koledy a vánoční písně si letos zazpíváme?

>> Nesem vám noviny

>> Narodil se Kristus Pán

>> Půjdem spolu do Betléma

>> Pásli ovce Valaši

>> Štěstí, zdraví, pokoj svatý

>> Rolničky, rolničky

>> Vánoce, Vánoce přicházejí

Autor: Veronika Bernardová