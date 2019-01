/POZVÁNKA/ Že i drsní motorkáři mají srdce na pravém místě a pomáhají nemocným dětem, dokáží Beskydští Nájezdníci již tento víkend 15. až 17. května. Zmíněný motorkářský klub pořádá již čtvrtý ročník charitativně zábavné akce Moto-Hadinka ve stejnojmenném rekreačním středisku v Klokočově u Vítkova.

Motorkáři opět uctí svého zemřelého kamaráda Dina. | Foto: www.najezdnici.cz

Na setkání nejen nadšenců silných strojů na dvou kolech bude probíhat sbírka na elektrický vozík dvanáctiletému Honzíkovi Matlakovi, který trpí progresivní spinální svalovou atrofií. Dobročinnou akci podpoří i členové spolku Dracy Ostravacy, kteří ji organizovali i v minulosti.

První sbírka pro Honzíka proběhla už před sedmi lety a od roku 2010 záštitu nad sbírkami pro nemocného chlapce převzal Drak Ostravak Jirka známý pod přezdívkou Dina. „Našemu kamarádovi Dinovi se však stala osudnou jeho vášeň a v minulém roce zemřel," říká prezident Motoklubu Beskyd´s Raiders Ozzef Garba s tím, že chtějí v odkaze svého soukmenovce pokračovat a Honzíka i nadále podporovat.

Výtěžek víkendové sbírky bude osobně předán mamince malého Honzy Janě v sobotu v podvečer. Na minulém ročníku akce Moto-Hadinka byly peníze vybírány na rodinu tragicky zesnulého milovníka jednostopých strojů Martina Mohylu, vybralo se téměř osm tisíc korun.

„Náš kamarád, který zahynul v pouhých šestatřiceti letech, tady po sobě zanechal manželku Janu, dvanáctiletého syna Vítka a šestiletého Vojtíška," poznamenává Ozzef Garba a dodává: „Cítili jsme jakousi povinnost rodině našeho kamaráda pomoci alespoň finančně."

Lety vrtulníkem, tetování i koncerty

A na co se na celovíkendovém „nájezdu" motorkářů můžete těšit? Vše odstartuje již v pátek 15. května v 16 hodin. Na pódiu diváky přivítá kapela Olympic revival a skupiny Uran a Pantock zahrají nejznámější rockové hity let minulých.

V sobotu na návštěvníky čeká zábava už od rána. Vyhlídkové lety vrtulníkem, výstava motocyklů značky Kawasaki, USA pick-up a Mustangů, ukázky Airbrushe speciální malování na motorky nebo tetovací stánek. V jednu hodinu po poledni motorkáři vyjedou na spanilou jízdu s troubením na uctění památky svého zesnulého kamaráda Dina.

Od tří hodin začne speciální moto-show ve vypuštěném bazénu, kterou předvede trojnásobný mistr ČR Pavel Kohout s Trial Team Beroun. Poté zahraje rocková kapela Infinity a revivalové skupiny: Accept, Judas Priest a Metallica, proběhne řada soutěží a pánové se v pozdějších nočních hodinách mohou těšit i na strip show.

„Motorkáře i nemotorkáře bychom rádi pozvali na fajn zábavu se spoustou jídla, pití a super muziky," říká ortodoxní motorkář a jeden z pořadatelů celé akce Ozzef Garba a dodává: „Zaručeně se pobavíte a navíc pomůžete malému Honzíkovi. A to už stojí za to o víkendu do Klokočova u Vítkova přijet."

Bližší informace a podrobný přehled programu naleznete na stránkách www.najezdnici.cz.