Náměstí i vjezd do nemocnice

V úseku od Olomoucké po Veleslavínovu ulici se rovněž opraví chodníky na pravé straně Mírové a Lidické. Nové chodníky budou mít také v Malých Hošticích na pravé straně Sportovní ulice od Opavské po dům číslo dvaačtyřicet nebo na Praskově náměstí v Milostovicích. Jako prioritní pak označily Technické služby Opava (TSO) rekonstrukci chodníku v Rybově ulici. Jde o levou stranu od vjezdu do areálu Slezské nemocnice až po Vančurovu ulici.

Slezská nemocnice v Opavě dostala netradiční dárek od covidového pacienta

„Jedná se o opravu stávajícího, rozbitého, propadlého dlážděného chodníku včetně vjezdů do objektů. Chodník je již takovým způsobem opotřebovaný a zdeformovaný, že na něm stojí voda, která nemá kam odtékat, místy voda z chodníků zatéká na oplocení soukromých nemovitostí, či kvůli opačnému spádu zatéká vjezdy na pozemky vlastníků přilehlých nemovitostí,“ přibližuje mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

"Bahenní lázeň" u hřbitova

Aby byl „chodníkový“ seznam kompletní, je třeba zmínit ještě práce, které budou probíhat na Městském hřbitově. Stávající mlatové cestičky, které v deštivém počasí připomínají spíše bahenní lázeň, budou nahrazeny žulovými kostkami.

Přesuňme se nyní na silnice, ani zde se totiž dělníci letos ve slezské metropoli nudit nebudou. Co se centra města týká, tak v Popské ulici se bude cesta rekonstruovat v celém úseku od Matiční po Ostrožnou. Samotná Matiční ulice se dočká nového živičného povrchu v části od Rybího trhu po Beethovenovu. A do třetice Beethovena ulice, tady se musejí řidiči připravit na omezení v pravé části vozovky v úseku od Matiční po Ostrožnou.

Nové veřejné osvětlení

Provoz nebude hladký ani v Jaselské ulici, tady se bude pokládat asfalt od Rybářské po Žižkovu ulici v Městských sadech.Dalšími dopravními akcemi TSO bude předlažba poškozeného parkoviště v ulici U Hliníku, vozovka se bude rozšiřovat v ulici Ke Koupališti.

Až do poloviny listopadu potrvá další významná rekonstrukce jedné z opavských ulic, a to ulice Jurečkovy. Oprava bude probíhat na etapy a týká se nejen cesty, ale i chodníků, vjezdů, parkoviště nebo veřejného osvětlení. Do listopadu pak musejí s omezeními počítat řidiči i chodci v Kylešovicích, kde běží další etapa revitalizace sídliště v Liptovské ulici.

Na opavském Dolním náměstí otevřou oblíbené farmářské trhy už tento pátek

Nejen opavské technické služby se budou na rekonstrukcích ve městě podílet, do akce se chystá třeba i Správa silnic Moravskoslezského kraje. Přímo v Opavě se má v tomto roce pod taktovkou kraje opravovat silnice III/01130 v ulici Vrchní a Rolnické.

Rekonstrukce plynovodu

Do provozu ve městě zasáhne i rekonstrukce plynovodu. Na etapy je potřeba s opravami počítat v ulicích Raškova, Kálikova, Na Bahně, Erbenova, Hlučínská, Rooseveltova, Tyršova a Březinova. A pokračuje i projekt Telematika, tedy modernizace semaforů, letos se to týká Nádražního okruhu a Těšínské ulice.

„K vypnutí světel dojde na křižovatce u mrazíren od 30. dubna do 15. května a na křižovatce u zimního stadionu od 4. do 17. června,“ upozorňuje vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací opavského magistrátu Dalibor Novotný.