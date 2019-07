Školní statek Opava prochází rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí.

„Měl by vytvářet jak pedagogům, tak žákům zemědělských a zahradnických oborů co nejlepší podmínky pro praktickou část výuky. Statek se ale postupem času dostal na hranici své životnosti a bez značné finanční injekce by nemohl nadále sloužit svému účelu,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro školství Stanislav Folwarczny důvod, proč se kraj rozhodl investovat do tohoto jedinečného školského zařízení.

První vlna modernizace byla dokončena na konci dubna loňského roku. Vznikly zde tři nové učebny, chemická laboratoř, multimediální učebna a také zázemí pro administrativní úsek organizace. Po dokončení první etapy byly zahájeny práce v areálu farmy, kde proběhla demolice zchátralých stájí a kompletní zasíťování místa určeného k vybudování nových prostor pro chov hospodářských zvířat.

V květnu tohoto roku se práce přesunuly do skleníkového areálu v Olomoucké ulici. Bude zde vybudováno moderní garden centrum. Veřejná zakázka se vypisovala na dvakrát, první vítěz týden před zahájením stavby odstoupil, rekonstrukce se tak o více než půl roku opozdila.

„Výstavbou dvou menších nových skleníků, jednoho teplého a druhého studeného, včetně zázemí bude pokryta základní potřeba pro výuku žáků a pěstování všeho, co si trh žádá. Zároveň dojde k rekonstrukci zázemí pro žáky a zaměstnance statku, tedy menší učebny, šatny a sociálního zařízení,“ uvedl Jan Weiss ze školního statku a doplnil, že navázali spolupráci se studenty lednické zahradnické školy, aby proměnili i plochy, kde dříve stály skleníky, na vzdělávací zahradu chutí a vůní.

Statek byl po desetiletí nejmodernější vzdělávací institucí svého druhu v České republice a jako jeden z mála školních statků má potenciál se na toto místo znovu vrátit.

„Věřím, že společným úsilím zaměstnanců statku a také s pomocí krajských a snad i státních prostředků se nám to v brzké době podaří,“ uzavřel náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.