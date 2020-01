Více než dvě hodiny debatovali opavští zastupitelé o budoucnosti opavského krytého bazénu. Také současné vedení města má totiž plovárnu zahrnutou ve svých strategických investicích. A začalo tím, že si ke spolupráci přizvalo firmu Relaxsolution, jejíž jednatel Radek Steinhaizl stál například u zrodu Aquapalace Praha a také jej několik let řídil.

Pro slezskou metropoli vypracoval obsáhlou studii, ve které z různých hledisek porovnával tři varianty: opravit a zachovat jen stávající bazén, postavit menší nový bazén s tím, že v provozu by po rekonstrukci zůstal i ten nynější. A třetí možnost počítala se vznikem zbrusu nového aquacentra a zánikem krytého bazénu na Zámeckém okruhu. Právě poslední varianta se nakonec podle studie ukázala být pro město jako nejvýhodnější.

Radní návrh na velkou stavbu podpořili a předali jej směrem k zastupitelům. Tam už však jednání tak lehké nebylo. Ze stran opozice se šířily především dotazy, co bude se starým bazénem, hovořilo se o budoucnosti dvou tréninkových hřišť SFC Opava, které se u Víceúčelové haly, kde má aquacenturm vzniknout, nacházejí. A někteří naráželi i na cenu, která je podle nich nízká a za niž žádná firma aquapark takových parametrů nepostaví. Návrh totiž počítá se stropem 350 milionů korun.

„Máme pět let na to připravovat, co se stane se starým bazénem. Je to lukrativní budova v centru, tým bude hledat varianty, může jich být mnoho. Uvidíme také, jaké budou třeba dotační výzvy. Co se týká ceny, několikrát jsme ji řešili, zastropujeme ji a věříme, že se to uhlídat dá,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

K otázce hřišť pak doplnil, že jejich zrušení nehrozí, navíc je údajně nyní v řešení vznik dalšího, konkrétně v objektu bývalého zahradnictví vedle stadionu SFC Opava.

Zastupitelé nakonec návrh tak, jak jej dostali na stůl, odsouhlasili. Přípravy na stavbu komplexu tedy pokračují dále, stavět by se mělo začít do konce tohoto volebního období s tím, že první návštěvníci by sem mohli zavítat v roce 2025.

Koupání v duchu Afriky?

Nové aquacentrum vznikne v Městských sadech u Víceúčelové haly. Plánuje se, že by stavba mohla být propojena i s koupalištěm. Součástí komplexu bude plavecká hala s 25 metrů dlouhým bazénem, osmi plaveckými drahami, saunový svět, relaxační a zábavní zóna, masáže a občerstvení. V optimálním případě by mohlo aquapark navštívit až 370 tisíc lidí ročně (do starého bazénu a na koupaliště přijde nyní ročně přibližně 180 tisíc lidí). Projekt by vycházel ze studie z roku 2008, která vyhrála tehdejší architektonickou soutěž.

Ve hře je i možnost, že by aquacentrum dýchalo Afrikou. Má totiž odkazovat na slavnou opavskou rodačku Joy Adamsonovou.