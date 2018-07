Práce na přípravě nového skleníku v arboretu pokračují

Velkým tahákem návštěvnosti Arboreta Nový Dvůr bývala skleníková expozice, která však musela být pro zchátralost v roce 2000 z areálu odstraněna. Nový skleník má stát více než 110 milionů korun.

Takto má nový skleník vypadat.Foto: archiv SZM

Po zrušení expozice měla veřejnost k dispozici jen část zachovaného pěstebního skleníku. Návštěvníci se nového skleníku dožadovali, ale marně.

Důvodem byly, jak jinak, peníze. Skleník však potřebuje i samo arboretum k prezentování rostlin, nyní provizorně umístěných v pěstebním skleníku.

Na lepší časy se zablýsklo až začátkem loňského roku, kdy Slezské zemské muzeum (SZM) jako zřizovatel arboreta ohlásilo záměr na postavení tropického skleníku i dát peníze na jeho projekt.

Stavba ve tvaru obřího vejce s rozlohou 2000 čtverečních metrů přijde na více než 110 milionů korun. 85 procent uhradí Evropský fond pro regionální rozvoj a 15 procenty přispěje stát.

Zahájení výstavby přijel loni koncem května osobně podepsat tehdejší ministr kultury Daniel Herman. Bez podpory ministerstva by zůstal skleník nadále jen zbožným přáním jak muzea, tak i návštěvníků.

V nové stavbě si lidé vychutnají moderní expozici, zahrnující řadu zajímavých exponátů z říše rostlin i živočichů.

Setkají se v něm s vodními prvky, projdou si atraktivními prohlídkovými trasami a chybět nebude ani suchá expozice s prezentací bohaté přírodovědné sbírky muzea.

Kromě běžných návštěv veřejnosti budou skleníkové prostory celoročně sloužit například pro edukační programy, k pořádání tematických workshopů, přednášek nebo výstav.

Podle předběžného termínu by do něj mohli první zájemci zavítat na přelomu let 2019/2020. V současné době probíhá finalizace zadávacích podmínek a po završení schvalovacího procesu bude čas k vyhlášení výběrového řízení.

„Jeho uzavření předpokládáme v průběhu druhého pololetí letošního roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice náročný projekt, provádí Slezské zemské muzeum všechny kroky v koordinaci s Ministerstvem kultury,“ říká tiskový mluvčí muzea David Váhala.