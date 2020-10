Další balíček protikoronavirových opatření naservírovala občanům ve středu vláda. Střední, vyšší odborné a základní umělecké školy zůstanou od pondělí 5. října zatím na 14 dní uzavřeny ve všech okresech, které na semaforu Ministerstva zdravotnictví ČR svítí oranžově nebo červeně.

Podle poslední zveřejněné aktualizace se to týká hned 58 okresů v České republice, včetně celého Moravskoslezského kraje. Původně se počítalo, že zrušena bude i praktická výuka na školách, což ale mnohé ředitele zvedlo ze židle a vláda nakonec od tohoto svého záměru ustoupila.

A právě praktická výuka je nedílnou součástí studia například na Středním odborném učilišti stavebním Opava.

Hudebka bez zpěvu

A jak to chodí na základních školách? Od pondělí 5. října se bez ohledu na barvu regionu na semaforu na všech druhých stupních základních škol v České republice zakazuje tělocvik, doporučeny jsou procházky. Prvního stupně se omezení netýká. Hudební výchova zůstává na školách zachována, ale v hodinách je zakázáno zpívat.

„Určitě jsme rádi, že to tak dopadlo, je to pro nás podstatné. Praktická výuka se distančně dělat nedá. Dají se posílat technické listy výrobků, videa z Youtube. Ale ruku na srdce, kolik žáků si to pustí, kolik jich u toho vydrží a co si z toho vezmou? Co se teorie týká, máme to zajištěno asi podobně jako jiné školy. Pojedeme přes Google Classroom, v posledním měsíci jsme s tímto seznamovali žáky v rámci IT hodin, připraveni na to jsou i učitelé. Ale představy o tom, jak to bude fungovat, jsou myslím z pozice ministerstva trochu nadnesené. Tento systém si dovedu představit, že dobře poběží na základních školách, možná středních školách všeobecného zaměření, jako jsou gymnázia. U nás je kontakt učitel – žák nezastupitelný. Mnohdy prezentujeme výuku i na různých vzorcích, modelech, příkladech, maketách. Naši učitelé jsou většinou lidé z praxe, nejde tedy jen o suchou teorii. Z mého pohledu není distanční výuka dobrá, tu prezenční to nenahradí ani z poloviny. Studenti jsou po tom půl roce, co nebyli ve škole, jako čistý list papíru,” konstatuje ředitel školy Miroslav Weisz.

Zavírání škol podle něj není krok správným směrem. „Nejsem epidemiolog, ale jak se nyní říká, že studenti jsou největšími přenašeči. Tak z našich 320 žáků vím asi o dvou, kteří jsou zrovna doma, protože možná byli s někým nakaženým v kontaktu. Podle toho, i jak jsem se bavil s ostatními kolegy řediteli, tak nejde o žádný velký jev, že by se nám zde nákaza vyskytovala v hojné míře,” míní. Ministerstvo avizovalo, že brány škol se zavřou na 14 dní a poté se uvidí, co dál. Miroslav Weisz se však obává, že tento stav bude nejspíše trvat déle.

Méně skeptický je ředitel Střední školy technické Opava Josef Vondál, který doufá, že se po dvou týdnech školy zase vrátí do normálu. Ani zde se žáci neobejdou bez praktické výuky a také Josef Vondál kvituje, že tato forma bude zachována. „Myslím, že se do toho vložila i hospodářská komora a je to důležité a jedině dobře. Protože někteří kluci minulé pololetí ani neviděli stroje, byli bez praxe,” říká.

Do prvního ročníku Obchodní akademie a Střední odborné školy logistické Opava, a to na obor Ekonomické lyceum chodí patnáctiletý Adam Sedláček. Výuka na dálku mu nevadí.

„Situace je taková, jaká je a doufám, že se tímto uklidní. S uzavíráním škol souhlasím, o výuku nepřijdeme, bude probíhat distančně. Nejsem ve čtvrťáku, kde se řeší maturita. Je důležité, aby se zastavilo šíření covidu, protože první ročníky jsou nejvíce nakažené,” uvedl.