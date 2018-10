Prchajícího řidiče vystopoval policejní pes

Hrdinou příběhu, který popisujeme na dalších řádcích, je policejní pes jménem Olman. Před nedávnem vystopoval řidiče, který unikal spravedlnosti.

Policejní pes Olman dokázal vystopovat muže, který prchal před strážci zákona.Foto: Policie ČR

Vše začalo v úterý večer jen pár minut před jedenáctou. Policisté dávali pokyn k zastavení řidiči Škody Octavia v Hlavní ulici v opavské městské části Kylešovice. Dotyčný všai na výzvu nereagoval, místo toho sešlápl plyn a strážcům zákona začal ujíždět. Honička trvala téměř deset kilometrů a hlídka, která muže pronásledovala, musela přivolat i posily z Hradce nad Moravicí.

Řidič ovšem zničehonic změnil taktiku, zastavil na hlavní silnici spojující Raduň s Komárovem a utekl do přilehlého pole. Na místo později dorazil také psovod se služebním psem Olmanem, který vypracoval pachovou stopu.

„Policejní specialista nejprve přišel k odstavenému automobilu a od otevřených levých předních dveří zachytil jeho svěřenec, kterému říká Oli, pachovou stopu vedoucí do kukuřičného pole,“ popisoval tiskový mluvčí opavské policie René Černohorský.

Policisté zamířili za Olmanem, po chvíli dorazili na hlavní příjezdovou cestu a pokračovali směrem k železniční trati.

„Na okraji náspu tratě označil štěkotem v křoví se ukrývající a ležící osobu. V ní byl následně ustanoven jednatřicetiletý muž. Během pronásledování nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob, délka pachové stopy měřila přibližně 200 metrů a od nasazení psovoda se služebním psem trvala celá pátrací akce jen pár minut,“ doplnil mluvčí.

Muž následně putoval do policejní cely. Brzy se ukázalo, proč před policií tak zběsile ujížděl. Okresním soudem v Ostravě mu byl totiž vydán zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do února 2021.

„Dále bylo prokázáno, že automobil užíval neoprávněně, jelikož mu byl vůz svěřen ze strany dvaatřicetiletého majitele pouze za účelem opravy a nebyl mu dán souhlas k jakékoliv jízdě,“ pokračoval René Černohorský.

Test prostřednictvím specializovaného přístroje DrugWipe 5S navíc stanovil, že v době, kdy unikal před policisty, mohl být muž pod vlivem drog.