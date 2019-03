Mateřská škola ve Vlaštovičkách u Opavy se může pyšnit více než stoletou historií. První paměti pochází už z roku 1916. Původně byla církevní a nacházela se v budově bývalého kláštera v ulici Marie Dolanské. Zub času si ovšem o několik desítek let později vybral svou daň a během prosince 1983 bylo nutné školku přemístit do budovy v Jarní ulici.

Tento objekt trpěl řadou závad, které však před deseti lety vyřešila celková rekonstrukce. Školka tak nyní má všechno, co by měla mít.

Věkově smíšená třída dětem pomáhá získat sociální zkušenosti. Důležitým prvkem ve vzdělávání je budování a rozvíjení vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Není tak divu, že se důraz klade na ekologickou výchovu. Děti každodenně třídí odpady, množí si pokojové květiny, sbírají bylinky a vaří z nich čaje, učí se poznávat názvy rostlin, stromů na vycházkách v okolí Vlaštoviček i při výletech v lese.

Součástí školky, která spadá pod MŠ Opava, Havlíčkova, jsou také kroužky, a to konkrétně angličtina, jóga, cvičení na míčích a výtvarné hrátky.

Rodinnou atmosféra, kterou MŠ ve Vlaštovičkách oplývá, neoceňují pouze místní. Promítá se to totiž také na samotné skladbě této jednotřídní školky, která má kapacitu osmadvacet míst pro děti ve věku od dvou do šesti let. Rodiče sem přivádí své potomky nejen ze samotných Vlaštoviček, ale neváhají je přivážet i z okolních obcí. Zmiňme například Vávrovice, Jamnici, Zadky u Neplachovic a dokonce i Opavu.

Příští týden představíme děti z MŠ Opava Šrámkova.