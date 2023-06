Festivalová sezona letos bude našlapaná. Podívejte se, jaké akce se chystají na Opavsku a Hlučínsku. Vybrali jsme také TOP 5 nej letních hudebních festivalů, které se letos uskuteční v Moravskoslezském kraji. Bude to jízda!

Štěrkovna Open Music 2018, 24. července 2018 v Hlučíně. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

ednou z největších hudebních akcí v opavském okrese, alespoň co se letních festivalů týká, je bezesporu Štěrkovna Open Music. Její tradiční domovinou bývaly břehy a areál Hlučínského jezera, jenže naposledy se tady v plné parádě festival představil v roce 2019. A teď se po třech letech opět vrací s porcí hudebních lahůdek, ze kterých si vybere snad každý.

Pořadatelé festivalu museli v roce 2020 ustoupit dělníkům, protože se začalo s revitalizací štěrkovny a celá lokalita se proměnila v jedno velké staveniště. I přesto se ještě v roce 2020 podařilo na jezeře v září uskutečnit malou verzi pro tisícovku lidí sCoro Štěrkovna.

Poté se festival na dva roky přesunul a usadil v ostravském Landek Parku. A nyní, po třech letech, hlásí oblíbený festival velký comeback s velkou oslavou hudby, pohody a dobré zábavy. Štěrkovna Open Music se vrací na Hlučínské jezero, a to v termínu od čtvrtku 27. do soboty 29. července.

Kdo vystoupí?

Vůbec poprvé se na festivalu představí kapela Lucie. Po několika letech se vrací kapely Mirai a Chinaski. Na festivalu se dále představí třeba legendární Pražský výběr, Horkýže Slíže, MIG 21, Tata Bojs, Calin, Cirk La Putyka, Pokáč, Xindl X, Anna K., Marpo&Troublegang, UDG, Adam Ďurica, Václav Neckář, Jiří Schmitzer, Krucipüsk, Portless, Tomáš Matonoha, We Are Domi nebo Sofian Medjmedj.

Na festival pojede také speciální vlak. Jeho vypravení podpořila společnost Kofola a opavská radnice. Vlak pojede na trase Krnov – Opava – Hlučín a zpět. Každý den pojede jeden spoj odpoledne na festival a každou noc pak jeden spoj poveze návštěvníky z řad Opavanů a Krnovanů zase domů.

„Hlavně v nočních hodinách cestující ocení rychlost, kterou se dostanou z akce do svých domovů. Trasu z Hlučína do Opavy stihne souprava za třicet minut, do Krnova to bude bezmála za hodinu. Věříme, že naši návštěvníci takovou službu, která bude navíc bezplatná, ocení,“ uvedl pořadatel festivalu David Moravec s tím, že ve směru na Hlučín bude postaráno i o zábavu, kulturní program bude v režii Opavské kulturní organizace.

Jak již bylo řečeno, tak na festivalový vlak se nevztahuje žádné jízdné, přeprava bude umožněna po předložení platné vstupenky na festival nebo cestujícím s identifikačním páskem.

Bezkontaktně a udržitelně

Placení na štěrkovně bude probíhat bezkontaktně, v celém areálu se platí přes náramek s čipem, na který se vkládá kredit buď hotovostí, nebo kartou. Náramek s čipem dostanou návštěvníci na ruku u vstupu po předložení vstupenky. Kredit si mohou dobít v předstihu zdarma online z domova, případně na místě v pokladně za jednorázový poplatek třiceti korun pouze při prvním dobití.

Samozřejmostí jsou také vratné obaly a kelímky na nápoje. Nově budou k dostání vratné kelímky na veškeré pití, od klasických půllitrových přes menší koktejlové, až po teplé nápoje.

Další novinkou bude i zavedení rozvodů čerstvé pitné vody.

Veškeré další informace o Štěrkovně Open Music najdou zájemci na Facebooku Štěrkovna Open Music nebo na www.sterkovnamusic.com.

Další festivalové tipy z okresu:



Moravské Hrady Hradec nad Moravicí

Kdy: 18. - 19. srpna

Kde: Hradec nad Moravicí, louka u hotelu Belaria pod zámkem

Vstupné: dvoudenní vstupné v pře prodeji do 30. června za 1650 Kč; předprodej do dne před akcí za 1750 Kč. Vstupné jen na pátek do 30. června za 900 Kč, jen na sobotu do 30. června za 1000 Kč. Do dne před akci na pátek za 1000 Kč, na sobotu za 1100 Kč. Vstupné na místě – permanentka na oba dny za 1900 Kč, pátek za 1100 Kč, sobota za 1200 Kč. Děti do 100 cm zdarma.

Kdo vystoupí: Sofian Medjmedj, Michal Hrůza, Majk Spirit, Gaia Mesiah, Kryštof, Anna K., Pam Rabbit, Tomáš Klus, Kurtizány z 25. avenue, No Name, Cocotte Minute, Skyline, Dymytry, Wanastowi Vjecy, Mirai, Kabát.



Budišovské Letnice

Kdy: 16. - 17. června

Kde: Autokemp Budišov nad Budišovkou

Vstupné: dvoudenní vstupné v předprodeji do 9. června za 600 Kč, jednodenní v předprodeji za 450 Kč. Vstupné na místě dvoudenní za 700 Kč, jednodenní za 500 Kč. Děti do pěti let mají vstup zdarma.

Kdo vystoupí: Nazareth, Dolls in the factory, Portless, O5 a Radeček, Kofe-in, Siluety, Band-a-ska, Kudla z Brna, Dr. Zeppelin, Cross Orchestra.



Festival Slunovrat

Kdy: 22. - 24. června

Kde: centrum Opavy

Vstupné: třídenní vstupné v předprodeji za 1090 Kč, jednodenní vstupné v předprodeji na čtvrtek za 700 Kč, pátek a sobota každý za 800 Kč. Vstupné na místě třídenní za 1290 Kč, na čtvrtek za 800 Kč, na pátek za 900 Kč a na místě na sobotu za 990 Kč.

Kdo vystoupí: například Buty, Marie Puttnerová s kapelou, Tata Bojs, Daga Dana, Edo Jaganjac, Vilém Spilka Quartet, The Young Gods, MR Žarko, Ladě. Program je ale i nehudební, konají se různé workshopy, besedy, přednášky, literární čtení, výstavy, divadlo. Letos například přijede představit tři knihy Olga Sommerová.



Holba Rock na grilu

Kdy: 21. - 22. července

Kde: letiště Kylešovice

Vstupné: v prodeji již jen standardní celofestivalové vstupné v předprodeji za 799 Kč

Kdo vystoupí: Loretta, Adobre, Walkmanz, Bohemian Metal Rhapsody, Aleš Brichta Project, Traktor, Vltava, Černá, Baby Secondhand, Severed 1, Hanz´s Fuckers, Gate Crasher, Insania, Alice, Tři sestry, Morčata na útěku.

TOP 5 FESTIVALŮ MS KRAJE

Vybrat pětici nejlepších hudebních festivalů nebylo snadné, vždyť se v regionu každoročně konají stovky festivalů a hudebních slavností, v konečném důsledku však hudební fanoušky a návštěvníky akcí výběr příliš nepřekvapí. Festivaly v přehledu Deníku jsou seřazeny chronologicky podle termínu konání.

1. FM City Fest (23. - 24. června)

FM City Fest 2022.Zdroj: Archiv pořadatele

Do areálu textilky Slezan ve Frýdku-Místku se každý rok sjíždí jedna velká hvězda za druhou. Ačkoli jde o stále poměrně mladý festival, dokázali si organizátoři za úvodní čtyři ročníky vybudovat vynikající renomé a kvalitu festivalu neustále zvyšovat. I proto, že pořadatelem festivalu je „jeden z nich“, frontman kapely Mirai se svým týmem. „Snažím se na FM City Festu implementovat všechno, co mě po republice na festivalech baví," popsal Mirai Navrátil klíč k úspěchu. Letos se tak do podhůří Beskyd na dva dny sjede opět více než třicet špičkových interpretů a kapel, mimo jiné Doga, Horkýže Slíže, Mig 21, Xindl X, Pokáč, Tomáš Klus, Ewa Farna, Michal Hrůza, Kali či právě Mirai. Velkou show slibuje také Speak Up zóna s nejlepšími českými stand up komiky: Štěpánem Kozubem, Petrem Jablonským, Robinem Ferrem, Kristýnou Leichtovou nebo Petrem Švancarou.

2. Beats for Love (5. - 8. července)

Beats for Love 2022, závěrečná noc.Zdroj: Deník/Jiří Baran

Největší festival elektronické hudby ve střední Evropě nemůže v přehledu Deníku chybět, zvlášť když letos slaví desetileté výročí! Dolní oblast Vítkovice v Ostravě jím zahájí svou prázdninovou hudební jízdu. Oblíbený „DOV“ se loni vrátil do předcovidové návštěvnosti a organizátoři festivalu Beats for Love věří, že to letos potká i je. Napomoci tomu chtějí tím nejlepším, co elektronická taneční hudba nabízí. Do Ostravy proto pozvali jednoho z nejlepších dýdžejů posledních desetiletí z líhně talentů, Nizozemska. Přímo do Ostravy dorazí držitel ceny Grammy a král elektronické hudby Tiësto. Dorazí také jeho krajané Hardwell či kapela Blasterjaxx. Při těchto rytmech se bude otřásat v základech i samotná vysoká pec s vyhlídkou Bolt Tower.

3. Colours of Ostrava (19. - 22. července)

Hudební festival Colours of Ostrava 2022.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Přesně dva týdny po Beats se Dolní Vítkovice dočkají další hitparády a patrně nejoblíbenější akce svého druhu v České republice vůbec. A že ani zde nebude o šokující „headlinery“ nouze, je nabíledni. Zlatě Holušové a jejímu organizačnímu týmu se podařilo získat další skvělá jména. V minulosti se v Ostravě ukázali například Imagine Dragons, The Cure, The Cranberries, LP nebo Björk a letošní ročník má na to všechny předchozí opět trumfnout. S rozpočtem 200 milionů korun to ani jinak nejde. Pozvání do Ostravy z amerického Colorada přijala jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti OneRepublic nebo třeba také britská zpěvačka Ellie Goulding a spousta dalších hvězd. Velká lákadla opět slibuje také diskuzní fórum Meltingpot. Hlavním mediálním partnerem Colours se po letech stal opět Deník.

4. Štěrkovna Open Music (27. - 29. července)

Štěrkovna Open Music u hlučínského jezera.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Než se prázdniny překulí do své druhé poloviny, namíří si to davy lidí na hlučínskou Štěrkovnu. „Domů“ se totiž po krátké přestávce vrací tamní špičkový festival Štěrkovna Open Music. Po přestávce způsobené covidem a dvěma ročníky ve „vyhnanství“ ostravského Landek Parku kvůli revitalizaci hlučínského jezera se Štěrkovna Open Music vrací ve své nejryzejší podobě. A to i s laserovými efekty na jezeře a velkými hvězdami v programu. Heslo „festival mimořádných projektů“ podpořila kapela Lucie, která bude jednou z hlavních hvězd. „Usilujeme o její vystoupení asi deset let, ale čekání nelitujeme. Festival musel pro kapelu takové velikosti dorůst. Navíc se sami ozvali, že chtějí přijet. To se poslouchalo hezky," uvedl za pořadatele David Moravec. Lucii doplní Mirai, Tata Bojs, Anna K., UDG, Pražský výběr, Pokáč, Horkýže Slíže, Adam Ďurica, Mig 21, Xindl X nebo třeba Chinaski.

5. Hrady.cz v Hradci nad Moravicí (18. - 19. srpna)

Hrady.czZdroj: Hrady.cz

Mezi osmičkou tuzemských hradů, které v létě ožijí vedle tradičních návštěvníků také těmi hudebními, se už neodmyslitelně nachází také Hradec nad Moravicí na Opavsku. Také tam pořadatelé festivalového kolotoče se zažitou značkou Hrady.cz každoročně „vozí“ ta největší lákadla z české a slovenské hudební scény. Také pro letošek sestavili opět „napráskaný“ program, posuďte sami: Kabát, Mirai, Wanastowi Vjecy, No Name, Tomáš Klus, Anna K., Kryštof, Majk Spirit či Michal Hrůza a další. Předposlední srpnový prodloužený víkend by si hudební příznivci měli vyhradit pro Hradec nad Moravicí. A komu by náhodou termín nevyhovoval, může o týden později využít totožného programu na dalším moravském hradě, Bouzově.