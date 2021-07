Šestidenní dopravní komplikace čekají řidiče na trase frekventované silnice I/56 mezi Malými a Velkými Hošticemi.

Železniční přejezd. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Připravuje se totiž oprava železničního přejezdu, což si vyžádá uzavírku daného místa. Konkrétně to bude v termínu od soboty 3. do čtvrtku 8. července.Pro motoristy to znamená, že musí využít objížděk.