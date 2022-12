Razie na přejezdech na Opavsku. "Tajná" auta, majáky, hazardující řidiči

/FOTOGALERIE/ Na první pohled v klidu a soustředěně přejíždí řidič dodávkového vozu železniční přejezd v Děhylově na trase z Hlučína do Ostravy. Za přejezdem pokračuje do kopce. V té chvíli se za ním vydává policejní vůz se zapnutými výstražnými znameními „ukrytý“ poblíž vjezdu do restaurace. Jeho osádka dostává informaci z nenápadného civilního auta stojícího na druhé strany přejezdu, které měří rychlost přijíždějících vozidel.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Policejní kontroly na železničních přejezdech. Děhylov, 5. prosince 2022. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch