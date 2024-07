Jaké tajemství odhalí archeologové při procházce centrem Opavy? Kolik volných míst zbývá na komentované procházky a kdy se konají? Co unikátního nabízí výstava Počátky Opavy v Obecním domě?

Akce se uskuteční 17. července od 17 do 18.30 hodin a dvě z pětadvaceti míst jsou ještě volná. Druhý termín je 10. srpna od 10 do 11.30 hodin a k dispozici je aktuálně třiadvacet míst. Místem srazu účastníků bude mariánský morový sloup na Dolním náměstí v Opavě a průvodci budou archeologové Michal Zezula a František Kolář i památkářka Petra Kaniová.

Procházka centrem Opavy bude doplněna o řadu ikonografických materiálů a ukončí ji prohlídka výstavy Počátky Opavy v Obecním domě, která bude pro účastníky s volným vstupem. Její realizaci podnítily letošní oslavy 800. výročí od potvrzení městských práv Opavě. Expozice prezentuje unikátní nálezy, datované do první poloviny 13. století, tedy do doby vzniku města. Poskytuje odpovědi na otázky: Kdo byli první obyvatelé Opavy? Odkud přišli? Co jedli? V čem chodili obuti? Co si oblékali? Její součástí je rovněž vizualizace středověkého města a obytného domu prvních opavských kupců.