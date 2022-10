Prestižní varhanní soutěž už klepe městu na dveře

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, která město zviditelňuje po světě, hostí Opava vždy co dva roky, tedy bienálně. Znamená to, že se koná vždy jednou za dva roky a to způsobilo, že před dvěma lety umlčel covid soutěžní varhanní hudbu hned na celé čtyři roky.

Vítěz minulého ročníku Filip Šmerda. | Foto: archiv města Opavy