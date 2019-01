Opava - Zima dokáže mnohým lidem pořádně znepříjemnit život. Mezi ně patří každoročně strážci přechodů. Navzdory ranním mrazům dávají na přechodech pozor nejen na ty nejmenší, ale na všechny školáky.

Kamila Klimšu potkáte u křižovatky Husova a Olomoucká každé ráno. Jeho práce je zároveň jeho koníčkem. | Foto: DENÍK / Petr Dušek

Stejně jako sedmdesátiletý Kamil Klimša. Ten má pod křídly přechod u křižovatky ulic Olomoucká a Husova. Když jsme se ho ptali, jak nevlídné počasí zvládá, pobaveně se zasmál. Navzdory náročnosti jeho práce z něj čišely optimismus a dobrá nálada. „Člověk se musí pořádně obléct, to se přece nedá nic dělat," krčil rameny.

Posléze se svěřil, že jestli jej v jeho práci někdy něco trápí víc než zima, tak to jsou nezodpovědné děti. „Některé si vynucují přechod. To znamená, že než stihnu vůbec zareagovat, tak mi tam vběhnou. Je to opravdu neuvážené a já za ně zodpovídám," kroutil hlavou Kamil Klimša.

Jak u přecházejících, tak u řidičů jsou podle něj slušnější ženy. „Ty alespoň pozdraví a za převedení poděkují. Jako řidičky jsou zase opatrnější, muži někdy brzdí až těsně před přechodem." Tento fakt se jednou stal tomuto strážci málem osudný. Neukázněného řidiče zastavila až jeho záda. „Nic vážného se nestalo,jen jsem si sedl na kapotu," mávl se smíchem rukou statečný Kamil Klimša.

Když jsme mluvili s Martinem Magerou z městské policie, který má převaděče pod sebou, potvrdil nám, že Kamil Klimša není mezi svými kolegy žádnou výjimkou. „Opravdu se většinou jedná o lidi, které to baví a jsou rádi, že jsou ve společnosti. Zaměstnáváme i jednoho bývalého kantora, který převádí u školy, kde dříve učil, je jí tak pořád na blízku," uvedl Martin Magera.

Někteří převaděči u této práce vydrží dlouho. Jeden převáděl děti do školy celkem sedm let. Letos ale prý řemeslo strážce přechodů pověsil na hřebík. A možná vás zaujme, že tuto práci nedělají jen lidé na důchodu. „Máme v řadách dokonce i maminku na mateřské, která si převáděním přivydělává," potvrdil Martin Magera.

V současné době má město Opava čtrnáct převaděčů. Loni jich bylo jen deset.