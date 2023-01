Ivana Váňová, senátorka Parlamentu ČR za obvod Nový Jičín:

Ivana Váňová.Zdroj: KDU ČSL

Pan Petr Pavel měl v kampani heslo Vraťme Česku řád a klid. A tak věřím, že to pan Petr Pavel neměl jen jako předvolební heslo, ale že je člověkem, který dokáže tyto hodnoty naplnit. Volila jsem pana Petra Pavla. Vnímám ho jako člověka, který je schopen jednat nejen s vrcholnými politiky, ale bude se snažit spojovat celou společnost. Kampaň Petra Pavla na mě působila důvěryhodně, byla vedena slušným způsobem, naopak lživá kampaň Andreje Babiše pro mě byla nepochopitelná, protože si dokáži udělat úsudek, zda kandidát mluví pravdu nebo ne. A žiji v České republice, takže jsme mnohokrát během prezidentské kampaně zaregistrovala, jak se pan Andrej Babiš do svých lží zamotává. Takto by kampaň rozhodně neměla být vedena.

Jakub Janda, poslanec Parlamentu ČR za okres Nový Jičín:

Jakub Janda.Zdroj: ODS

Spokojený jsem, i když přiznávám, že v 1. kole jsme generála Pavla nevolil, v tom druhém už ano. Jsem rád, že konečně kandidát, kterého jsem volil ve druhém kole, se stal prezidentem – po těch dvou předchozích volbách. Už v debatách, kdy stál proti Andreji Babišovi se ukazovalo, že Petr Pavel je velice rozvážný člověk, že přemýšlí, nestřílí od pasu. Občas, samozřejmě, také zajel do osobní roviny, ale ne tak moc jako jeho protikandidát. Jak už jsem řekl – Petra Pavla. Nebylo určitě nic překvapivého, že prezidentská kampaň byla tak vyhrocená. A já jsem opravdu rád, že už to skončilo, protože už to šlo hodně do osobních rovin, vyhrožování Andreji Babišovi a poté když se objevilo, že generál Pavel umřel, což on musel na sítích dementovat, to už bylo daleko za hranicí veškeré lidské slušnosti