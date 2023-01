Petr Kausta, právník:

Petr KaustaZdroj: Deník/Petr Jiříček

Především panu Pavlovi blahopřeji k zvolení prezidentem České republiky. Můj vzkaz jemu je, aby na Pražský hrad vrátil zase slušnost, důstojnost a aby obnovil důvěryhodnost veřejnosti k prezidentskému úřadu. Od nového prezidenta očekávám především pokoru k úřadu, který bude zastávat, dále jeho nadstranickost a nezištnost a zejména pak to, aby lidi spojoval, a nikoli rozděloval, jak to dosud s oblibou dělal jeho předchůdce Zeman. Prezident by měl být občanům příkladem zejména svým chováním, vyjadřováním a rozvážností svých kroků a rozhodnutí. Měl by chodit mezi lidi a naslouchat jim. Věřím, že to vše nový prezident Petr Pavel splňuje.