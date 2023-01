Jsou tu ale také výjimky. A to tři. Budišovice, Dolní Životice a Štítina. V těchto obcích patří vítězství Petru Pavlovi. V Budišovicích získal Pavel 36,02 procent, Babiš 29,69. V Dolních Životicích volilo Pavla 33,33 procent lidí, Babiše 26,86 procent. Ve Štítíně si Pavel připisuje 39,75 procent a Babiš 33,10 procent.

Souhrn 1. kola prezidentských voleb v MS kraji: Tady je Babišovo

Volební účast na Opavsku byla letos v prvním kole byla obrovská, ba přímo rekordní. Volit mohlo přijít v okrese v prvním kole celkem 140 813 lidí, platných odevzdaných hlasů pak bylo dohromady 96 606, což odpovídá historicky nejvyšší účasti atakující hranici sedmdesáti procent, konkrétně to bylo 69,14 procent.

Před pěti lety

Pro srovnání, před pěti lety přišlo volit prezidenta 88 167 osob (pozn. red. platné odevzdané hlasy), to je 61,65 procent voličů. Rok 2013 a vůbec první přímá volba prezidenta přinesla na Opavsku účast 61,34 procent, to je 88 527 hlasů. Prezidentské volby se tak řadí mezi volby, které obyvatele enormně zajímají, oproti například volbám do obecních zastupitelstev, které paradoxně tolik netáhnou, ačkoli jsou pro občany a chod obcí a měst daleko důležitější, než volby prezidentské.