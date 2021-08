Přijďte se podívat na veletrh volnočasových aktivit v OC Breda&Weinstein!

Veletrh volnočasových aktivit v OC Breda&Weinstein začíná! Přijďte od 13 do 18 hodin už pošesté načerpat do opavské Bredy inspiraci, jak trávit volný čas. Nabídka bude opravdu široká, a to nejen pro děti, ale letos nově i pro seniory. Připraveny jsou také soutěže pro děti a dílničky.

Veletrh volnočasových aktivit v opavské Bredě. | Foto: Deník/Veronika Königová