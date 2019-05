„Není to jednoduché, fotbal je specifický. Věřím, že ligu zachráníme,“ zdůrazňuje opavský primátor, který musí skousávat i kritiku fanoušků některých členů vedení.

O tom, jaké plány má město Opava s klubem, je následující rozhovor.

V jaké kondici se nachází Slezský FC Opava? Mám na mysli zbytek této a příští sezony…

Letošní sezonu máme zajištěnou. Samozřejmě že se připravujeme už na nový soutěžní ročník. Skládáme finanční plán, abychom byli v dobré kondici v nové sezoně. To znamená, že potřebujeme naplnit rozpočet pětapadesát milionů korun, s kterými se dá liga hrát. Záměr je takový, že se chceme zabydlet v první lize. Dobře si uvědomujeme, že musíme posílit. Celkově, dle mého názoru, je klub stabilizovaný. Pevně věřím, že se zachráníme, v silách týmu to je.

Zmínil jste posílení týmu. Finance na to máte?

Řešíme to. Bude se to také odvíjet od toho, kteří strategičtí partneři do klubu přijdou. Pracujeme na reklamních partnerech. Věřím, že na posílení týmu budeme mít dostatečný finanční obnos.

Hodně se hovoří o odchodu Tomáše Smoly a Jaroslava Svozila. Prvně jmenovaný nemá s klubem podepsaný kontrakt, respektive jeho agent. Jak to s oběma vypadá?

Začnu Svozilem, ten má v klubu podepsaný platný kontrakt. Co mám informace od Aloise Grussmanna, tak na něj konkrétní nabídku nemá. Je pravda, že u Smoly chybí podpis agenta.

Může se tedy stát, že po sezoně odejde?

Takové informace nemám. Řeší to s ním předseda představenstva Petr Glončák.

Jak vy osobně se sžíváte s fotbalovým prostředím?

Je to složité. Do problematiky se pomalu dostáváme. Nicméně si myslím, že tak, jak je to nastaveno finančně, je to hratelné. Fotbal vyvolává spoustu emocí, a to nejen na trávníku. Je to jiné prostředí, ale chceme v něm být. Město jasně deklarovalo, že chce ligu udržet.

V lednu se hovořilo ve fotbalových kruzích o tom, že opavský management mohl posílit bývalý transferový manažer Baníku Ostrava David Balda. Je to stále ještě reálné?

S Davidem Baldou jsme se bavili jako s agentem, který by s námi spolupracoval, případně by nám v klubu nějak pomáhal, ale zatím to není na pořadu dne. Jsme s ním stále v kontaktu. Budeme rádi, když s ním zatím najdeme společnou cestu přes hráče.

Prvním jeho hráčem v SFC je Opoku …

Ano, je to tak.

Hodně emocí mezi fanoušky vyvolává jméno Andrease Drastíka, člena dozorčí rady. Jaký má vliv na řízení klubu?

Fungujeme na bázi spolupráce představenstva a dozorčí rady. Chceme pracovat společně, abychom netříštili síly a nepřenášely se zkreslené informace. Je to spolupráce s představenstvem. Nejedná se o žádné vměšování nebo prosazování vlastních zájmů. Mapujeme, jaký je stav v klubu, a podle toho nastavujeme další pravidla.

Podle slov pana Drastíka bylo v klubu za předchozího vedení vše špatně …

Komunikujeme spolu. Nemyslím si, že by to tak vnímal. Rozhodně se nikomu nemstí, jak se říká. A že bylo všechno špatně, tak to není. Podařilo se jim postoupit ze třetí ligy do první. Některé věci v klubu fungují perfektně, některé méně, ale ty chceme vylepšit.

Jak vypadá situace s angažováním krizového manažera pana Radkovského?

Byl to pro nás člověk, který nám chtěl pomoci, svou práci dělal zdarma ve svém volném čase. Dělal nám výstupy, které jsme potřebovali. Podívat se na hospodaření, na vnitřní procesy, pomoci nám nastavit finanční plán. Když to shrnu, podívat se na vnitřní střeva zvenku. Nicméně po novinových článcích a mediálním ataku na jeho osobu u nás skončil.

Nový krizový manažer nebude?

Nechceme nikoho narychlo hledat.

Panuje shoda mezi vedením klubu a generálním manažerem Aloisem Grussmannem?

Donesly se mi informace, že nejsme s jeho prací spokojeni. To ale není pravda. Osobně s ním nemám žádné problémy. Po sportovní stránce je to skvělý manažer, má čich na hráče. Klub řídit umí.

Jak vypadá situace okolo strategického partnera?

Strategický partner jako takový, který by chtěl klub koupit nebo do něj vložit radikální částku, momentálně není. Ale máme rozjednané některé partnery, s nimiž se o tom bavíme.

Je záměrem města se klubu zbavit?

Tak bych to neřekl. Jde o to spíše předat klub do soukromých rukou. Musel by to být kvalitní partner, který by ho dál rozvíjel.

Jak vy osobně vidíte budoucnost SFC?

Chtěl bych, aby se Opava dlouhodobě v lize zabydlela. Osobně objíždím místní podnikatele, aby nám pomohli. Chceme dělat fotbal srdíčkem. Prvními vlaštovkami je Isotra a Brano, kteří jsou našimi generálními partnery. Věřím, že se k nim brzy připojí další.