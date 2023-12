Opavané budou muset sáhnout zase o něco hlouběji do svých peněženek. Ekonomické tlaky totiž nutí město Opavu zvednout ceny v MHD. Jak to tedy nově bude?

Ilustrační foto.

Od 10. prosince se jednotlivé jízdné zvýší z 15 na 20 korun a snížené jízdné bude nově za 10 korun. U všech forem časových jízdenek vzrostou ceny o 10 procent. Na stejné úrovni, tedy 30 korunách, zůstane jen jízdné placené v hotovosti u řidiče.

Důvodem zdražení jsou neustále rostoucí provozní náklady na veřejnou dopravu. Promítnou se do nich také změny, obsažené v konsolidačním balíčku vlády, a to včetně zvýšení DPH v souvisejících službách. Znamenají nižší příjem do rozpočtů měst i obcí a s tím související slabší finanční kompenzace městské hromadné dopravy.

Dopravní podnik platí za energie víc a ceny ještě půjdou nahoru kvůli růstu poplatku za obnovitelné zdroje. Zvedají se ceny za elektrickou energii, ale i pohonných hmot, náhradních dílů a dalších nakupovaných služeb. Jde také o provoz a údržbu budov, technického zařízení na linkách a platy zaměstnanců. Negativní roli hraje též stagnace, pokud jde o počet přepravovaných osob.

„Cesty, jak zvyšující se náklady na městskou dopravu efektivně eliminovat, jsme hledali dlouho. Trolejbusová síť byla optimalizovaná už v březnu loňského roku a další linky jsme rozhodně rušit nechtěli,“ uvádí k situaci s MHD radní Petr Popadinec.

Dodává, že navržené zvýšení je i tak kompromisem mezi nutnou cenou a cenou, která cestující od veřejné dopravy nebude odrazovat. Město provoz MHD každoročně dotuje. V roce 2022 to bylo při prvotním nárůstu cen energií 109 milionů korun a letos je předpoklad kompenzace 119 milionů. „Vedení dopravního podniku se snaží v maximální míře snižovat požadavek na kompenzace dopravního podniku z městského rozpočtu jak úspornými opatřeními, tak podnikatelskými aktivitami, které mu přinášejí ročně pět milionů korun,“ doplnil ředitel opavského Městského dopravního podniku Pavel Gebauer.