Dnes v nich tráví stáří celkem 130 seniorů způsobem zcela odlišným od původních obyvatel. Žijí v příjemném prostředí a mohou s částí svých důchodů volně disponovat.

„Příspěvek pět tisíc korun určitě každého z nich potěší. Za tuto částku si budou moci koupit věci, na kterých teď šetří nebo si je prostě koupit nemohou. Trápí je též strach z covidu i neustálé zdražování. Zatím co platy zaměstnanců rychle stoupají, důchody se zvyšují jen velmi pomalu,“ míní ředitel domova seniorů Michal Jiráska.

Někteří klienti v Bílé Opavě nemají dost peněz ani na plnou úhradu měsíčního pobytu a ze zákona jim na osobní útratu zbývá jen patnáct procent z celé částky jejich důchodu. Přitom jsou to lidé, kteří pro stát celý život svědomitě a mnohdy i velmi těžce pracovali. Jeho pomoc si teď rozhodně zaslouží.

Řada z nich nedosahuje ani na měsíční důchodovou částku dvanácti tisíc a další senioři musejí vyjít s důchodem nižším než čtrnáct tisíc korun. Státní příspěvek seniorům zohledňuje pokles poměru průměrné penze a průměrné mzdy v posledních letech, dopady epidemie na jejich příjmovou i sociální situaci a zahrnuje též nejistou prognózu situace v dalších letech.

„Před Vánocemi jim tento příspěvek přijde určitě hodně vhod. Většinu z nich sužují zdravotní potíže a z toho často vyplývají též akutní drogistické potřeby. Pochopitelně si hradí též doplatky za léky, které jim lékárna podle objednání k nám přiváží. Jsou i případy, kdy potřebují věci, které do nezbytností nespadají, ale jsou součástí jejich života. Například kuřáci na své „nikotinové“ radovánky vzhledem k současné ceně cigaret peníze nemají. To znamená, že se bez nich musejí obejít do doby, než si na krabičku nastřádají korunku po korunce. Typický příklad to sice není, ale těm lidem už zrovna moc životních radostí nezbývá a pokud jim příjemný pocit navodí cigareta, proč si ji nedopřát,“ konstatuje ředitel Jiráska.

Domov seniorů nabízí svým klientům základní potřeby, ubytování a stravu, nadstandard si už musejí hradit sami. Jak využijí pětitisícovou částku, to záleží jen na nich.

„My jim do toho rozhodně mluvit nebudeme. Mohou si ji uložit u nás a vybírat z ní podle potřeby nebo si ji celou nechat u sebe,“ dodává Michal Jiráska. V obou objektech Bílé Opavy postihl covid celkem devět seniorů a v současnosti se s ním potýkají už jen tři. S personálem vážnější zdravotní problémy nebyly a Bílá Opava si služby svým klientům dokáže stále ještě sama zajistit.

Mezi příjemci je více žen

Důchod v roce 2019 v Moravskoslezském kraji pobíralo celkem 342 254 osob, a to více žen - téměř 58,4 %, tedy téměř 200 tisíc. Velmi podobná situace platila i v případě pobírání starobních důchodů v souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem. Mezi příjemci opět převažovaly ženy v poměru 3 : 2.

K TÉMATU

Nejvyšší průměrný starobní důchod byl v rámci Moravskoslezského kraje v roce 2019 vyplácen v okrese Karviná 13 883 Kč a nejnižší v okrese Bruntál 12 799 Kč.

Nejvíce příjemců starobních důchodů z Moravskoslezského kraje žilo v prosinci 2019 v okrese Ostrava-město (55 818 osob) a nejméně v okrese Bruntál (17 812 osob).

„Je to dáno tím, že ve srovnání s muži se ženy dožívají jednak vyššího průměrného věku, jednak do důchodu mohou v současnosti přecházet o něco dříve, a to podle počtu vychovaných dětí,“ komentuje vývoj Patrik Szabo, mluvčí Krajské správy ČSÚ v Ostravě.

Průměrný starobní důchod se proti roku 2018 zvýšil o 1 050 Kč a činil 13 553 Kč. Rozdíl mezi výší starobního důchodu (sólo) mužů a žen se opět mírně zvýšil. Muži pobírali průměrně o cca 3 500 Kč měsíčně více než ženy. Souvisí to s dobou jejich ekonomické aktivity a také s jejich výdělky, které bývají nižší oproti mužům vlivem rozdílného druhu a charakteru zaměstnání.

Průměr v MS kraji: 13 a půl tisíce

Průměrná výše starobních důchodů sólo vyplácených v jednotlivých krajích České republiky se lišila v roce 2019 o více než 1 300 Kč. Starobní důchodci v Moravskoslezském kraji v prosinci roku 2019 pobírali v průměru 13 553 Kč, což byl třetí nejvyšší starobní důchod mezi čtrnácti kraji.

Nejvyšší průměrný starobní důchod pobírali důchodci v Praze, a to 14 384 Kč, nejnižší v kraji Karlovarském - 13 066 Kč. Meziročně vzrostl starobní důchod v Moravskoslezském kraji o 1 050 Kč, což odpovídalo průměrnému růstu v celé České republice (+1 052 Kč).

ANKETA K TÉMATU

Co říkáte na příspěvek pět tisíc korun pro seniory a za co ho utratíte?

