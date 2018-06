Příspěvek pro aquapark v Kravařích byl odklepnut

Na jednání kravařského zastupitelstva bylo tento týden hodně rušno. Emoce opět budil místní aquapark, jehož podílovým vlastníkem je známý místní podnikatel Alois Hadamczik.

Zasedání zastupitelstva v Kravařích. Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Veronika Bernardová

Na minulém zasedání zastupitelů ředitel zařízení Vít Odstrčil žádal o schválení příspěvku na výměnu řídicího systému. Ten je totiž na hranici životnosti a nikdo neví, kdy se jeho čas naplní.

Vedení aquaparku se proto snažilo předejít problémům a chtělo celou záležitost vyřešit s předstihem. Na dubnovém zastupitelstvu ovšem tento bod nebyl schválen. Řada zastupitelů si stěžovala především na nedostatek informací.

Během středy se tak aquapark znovu dostal do programu jednání. Konkrétně se jednalo o navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 850 tisíc korun. Peníze měly putovat na opravu řídicí jednotky. S touto formulací návrhu, ale mělo několik členů zastupitelstva problém.

Milan Rostek (ČSSD) dokonce vznesl protinávrh s tím, že se vše má schválit jako investiční příspěvek. Vzhledem k tomu, že město je tříosminový majitel aquaparku (zbytek je ve vlastnictví zájmového sdružení Buly aréna v čele s Aloisem Hadamczikem – pozn. red.), chtěl, aby nové zařízení bylo evidováno v městském majetku.

V diskuzi, která následovala, byl nejaktivnější místostarosta Andreas Hahn (ODS).

„Vnímám to jako slovíčkaření. Nejde o to, zda je to investiční či neinvestiční záležitost, musí se zkrátka vyměnit. Nechci, aby ředitel usínal se strachem, že se kdykoliv může něco stát. Odpovědnost za to nese on a také já. Byl jsem pověřen tím, abych se za město o aquapark staral. Pokud příspěvek neprojde, nechci tuto funkci dále vykonávat,“ řekl rozhodně.

Zastupitelé si dlouho neuměli vyjasnit, zda se mění celé zařízení anebo jen jeho komponenty. Po desetiminutové přestávce potom, co ředitel Vít Odstrčil deklaroval, že se budou měnit jen vnitřní části, byla opozice ochotna zvednout ruku pro.

Milan Rostek rovněž stáhl svůj protinávrh. Bod tedy nakonec prošel a řídicí systém může být vyměněn v termínu, jenž se naplánuje, nikoliv v době, kdy by to bylo nečekané. Nucené a neplánované uzavření aquaparku totiž mohlo způsobit značné finanční ztráty.