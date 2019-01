Sníh, který padal od dnešních ranních hodin, zkomplikoval život také řidičům na území našeho okresu.

V pohotovosti byla i technika opavského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje, která se stará o komunikace druhé a třetí třídy.

„Na cesty vyjelo celkem patnáct sypačů, dvě traktorové radlice a také kropička se solankovým roztokem, kterou jsme udržovali silnice v Opavě. Povolány byly i dodavatelské mechanismy, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme,“ mínil vedoucí opavských silničářů Petr Kudela.

I když některými vozovkami se projíždělo hůře, komunikace byly sjízdné.

„Chvíli to stálo pouze v děhylovském kopci. Potom se to ovšem rozjelo a auta tudy mohla zase projíždět. Silnice jsme udržovali zhruba od sedmé hodiny ranní. Před polednem sněžení trochu ustalo a my pak dále pokračovali ve vyplužování cest. Situace v různých částech okresu byla podobná. Sněhový mrak, který šel od Vídně, totiž zasáhl celé území. Nebylo to ovšem nic tak dramatického, o kalamitě bych určitě nehovořil. V příštích dnech by už tolik sněžit nemělo,“ řekl naší redakci Petr Kudela.