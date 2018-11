Přívaly sněhu ztížily situaci na cestách regionu

Husté sněžení zkomplikovalo život řadě řidičů. Zvlášť pokud zanedbali výměnu letních pneumatik na zimní. Faktem ale je, že ve stížených podmínkách museli sundat nohu z plynu i svědomití jedinci, kteří měli přezuto.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vladimír Šťastný

„Jel jsem včera okolo čtvrté hodiny z Ostravy na Opavu. Než jsem se vymotal z ostravského centra na okraj města, trvalo to zhruba hodinu. Následná cesta po jedenáctce nebyla jednoduchá. Na neshrnuté vozovce auto klouzalo a musel jsem si počínat velice obezřetně. Ukazatel tachometru většinou nepřekročil padesátku. Víc to nešlo, i když někteří šílenci jeli rychleji,“ komentoval Jiří Kratochvíl, jenž v průběhu úterního večera mířil do Opavy. Vzápětí ještě dodal:

„Jenom v Ostravě jsem si všiml několika nehod, kdy v sobě skončily i více než dvě auta. Řidiči to na kluzkém povrchu nejspíš neubrzdili. Na jedenáctce jsem pak projížděl kolem kamionů, které uvízly u krajnic. Cestu, která mi normálně zabere asi 40 minut, jsem nakonec jel skoro dvě hodiny.“

Napilno měli také silničáři, kteří se na Opavsku starají o údržbu komunikací druhé a třetí třídy. Potvrdil nám to vedoucí střediska Opava při Správě silnic Moravskoslezského kraje (SSMK) Petr Kudela. „Bylo to náročné. Vyplužili jsme 700 kilometrů silnic. Během noční směny od sedmé hodiny večer do sedmé hodiny ranní jsme použili celkem 36 tun soli a 100 tun inertního materiálu. Jednalo se o první sníh, ale o kalamitě bych rozhodně nemluvil. Přece jenom nefoukal silný vítr a netvořily se závěje,“ uvedl už zmíněný Petr Kudela, podle něhož na Vítkovsku byla situace o něco horší:

„Na některé tamní úseky jsme se museli vracet. Vozovku jsme upravili, ale třeba za půl hodiny nám řidiči linkových autobusů hlásili, že mají problémy. Pomáhali jsme jim a silnici znovu upravovali.“

Byť dopravní nehody nebyly v úterý odpoledne a večer ničím výjimečným, na Opavsku k žádnému vážnému zranění nedošlo. „Některé nehody si řidiči vyřešili sami prostřednictvím euroformuláře. A to v případě, že nedošlo ke zranění a škoda nebyla způsobena třetí osobě. Řešili jsme celkem čtyři nehody. Dvakrát byl na vině nevhodný způsob jízdy a dvakrát velká rychlost. Celková škoda činila 141 tisíc korun. Nikdo nebyl zraněn,“ doplnil tiskový mluvčí opavské policie René Černohorský.

Mrazivé počasí doprovázené sněžením a ledovkou samozřejmě souvisí s nejrůznějšími pády a zraněními.

"S příchodem zimy evidujeme v Krnovské nemocnici první případy úrazů spojených s uklouznutím na zledovatělém povrchu či sněhu. Naši zdravotníci dosud ošetřili několik převážně starších spoluobčanů. Mezi typické úrazy spojené s pádem na kluzkém povrchu patří zlomená zápěstí, tržné rány na hlavě, bolest zad či krční páteře," uvedl mluvčí nemocnice Jiří Krušina s tím, že ve Slezské nemocnici v Opavě zatím nebyl ošetřen žádný pacient ve spojitosti s pádem na ledovce či sněhu."