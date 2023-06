Motosraz se minulý pátek v místním areálu Lipjo v Chlebičově, který je pro podobné akce jako stvořený, po všech stránkách vydařil. Co do rozsahu je největší akcí, která se v obci odehrává a přitom ji organizuje jeden z nejmenších spolků v obci – AVZO.

Areál Lipjo zaplnili motorkáři a jejich fandové. | Foto: se svolením obce Chlebičov

Jsou to srdcaři, kteří na sebe berou obrovskou zodpovědnost. Vydatně jim pomáhali i jejich rodinní příslušníci včetně dětí, ze kterých už také vyrostli zdatní pořadatelé a ruku k dílu přiložili i zaměstnanci obce ve snaze připravit v Lipju co nejlepší podmínky pro tento vydařený víkend.

„Za jejích velkou odvahu a dřinu patří všem velký dík. I když jsou po tak náročném víkendu na pokraji sil a padají únavou, nakonec si stejně řekli: Jo, stálo to za to. A že to tedy byla jízda…!“ , potěšeně míní starostka obce Zuzana Kašná.

Nabitý program začal v pátek kácením máje, skvělým vstoupením uskupení Jen Tak a později večer se k programu připojil ještě Heroes.V sobotu začal program brzy odpoledne vyjížďkou, do které se zapojilo na dvě stě motorek. Od 15 hodin se v Lipju střídaly soutěže s účinkujícími. Přítomným zahrála kapela Kartel, převedl se Golem Richter a syn, následoval koncert kapely Pink Floyed Forever, skupiny Kapriola a na závěr večera zahrál Kabát revival. K výbornému dojmu přispělo též jídlo a pití. Přes večerní chladno si obrovský počet návštěvníků z řad místních i těch z širokého dalekého okolí dosyta užil báječnou zábavu.