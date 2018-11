Prochází změnou pohlaví. Finální zákrok jí ale zamítli

Tereze Španihelové z Opavy měl být v minulém týdnu posvěcen finální zákrok ohledně změny pohlaví. Odborná komise ovšem vyslovila zamítavé stanovisko.

Tereza Španihelová bývala dříve Jakubem. Před čtyřmi lety se rozhodla pro změnu pohlaví.Foto: archiv Terezy Španihelové

Tereza bývala dříve Jakubem, takzvaná tranzice, tedy proces, kdy v jejím případě probíhá změna z muže na ženu, trvá už čtyři roky. V minulosti již absolvovala laserové odstranění vousů a má za sebou také plastiku prsou. Pod jménem Tores Gorgeous fanouškům zprostředkovává svůj životní příběh na sociálních sítích. Mimo jiné se jedná o majitelku společnosti Tores Production, která se zabývá vytvářením videí či fotografií.

Během minulého týdne Terezina tranzice dospěla k přelomovému bodu. Odborná komise na Ministerstvu zdravotnictví ČR měla úředně rozhodnout o změně pohlaví. Opavská transsexuálka ovšem povolení nedostala. Problémem mělo být nepřijetí tzv. neutrálního jména.

„V mém případě bych musela mít koncovku Španihelů, což je pro mě nepřípustné. Zákony jsou však nastavené tak, že pokud nejsem po operaci, nemohu si dát ryze ženské jméno,“ řekla naší redakci Tereza Španihelová, která v pozadí komisního verdiktu vidí mstu:

„Myslím si, že je to za mou prezentaci své tranzice na sociálních sítích. Snažím se takto ukazovat, co změna pohlaví obnáší, abych informovala ostatní. Věřím, že můj příběh může pomoci jiným lidem. Bohužel v této oblasti jsou nejspíše jisté stereotypy a určití lidé si se mnou takto vyřizovali účty za to, že jsem je narušila. Kdyby neutrální jméno bylo pravidlem pro všechny, přijala bych to. Nedávno jsem se ale bavila s kamarádkou, která tranzicí prošla. Tvrdila mi, že si jméno měnit nemusela a komisi to nevadilo. A to mě na celé věci štve nejvíc. Komise asi vždy nepostupuje stejně.“

Zamítavé rozhodnutí Tereze způsobilo značné komplikace. Původně totiž počítala s tím, že operaci ohledně změny pohlaví by mohla podstoupit někdy na přelomu letošního a příštího roku. Plány se však budou měnit.

„Všechno jsem si musela pečlivě naplánovat. Chci podat odvolání, ve hře je i soudní cesta. Těžko říct, kdy bych o operaci mohla znovu uvažovat. Zda to je otázka půlroku nebo třeba roku. Počítala jsem, že zhruba tři měsíce po zákroku budu odpočívat. Uzpůsobila jsem tomu také svůj pracovní rozvrh. Teď to zase budu muset měnit,“ kroutila hlavou Tereza Španihelová, kterou mrzí, že se povolení komise nedočkala i přes své maximální úsilí:

„Čtyři roky jsem pečlivě plnila, co jsem měla. Prošla jsem si dost nelehkou cestou, kdy jsem mimo jiné čelila i útokům na svou osobu. U komise se mě ptali, proč chci být žena, když jsem stále muž. To mi přišlo jako krajně necitlivé. Už čtyři roky vystupuji pouze jako Tereza. Nevím, co víc bych už pro to měla udělat.“

Naše redakce se s dotazy obrátila také na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Odtud nám ale do uzávěrky tohoto vydání odpovědi nedorazily.