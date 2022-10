Tragická nehoda v Opavě. Traktor se v Kylešovicích střetl s cyklistou

Tyto hospice zajišťují v daných domácnostech zdravotní péči, potřebné informace i podporu a současně aktivně pomáhají rodinám v provázení jejich odcházejících blízkých až do úplného konce. Podle průzkumu Asociace hospiců ČR si zemřít doma přeje osmdesát procent lidí, ale podaří se to jen dvaceti. „Papučový den připomíná, že umírat doma v kruhu svých blízkých je možné. Zapojte se do naší akce, obujte si papuče a ukažte tím, že podporujete mobilní hospicovou péči v republice,“ vzkazuje Opavanům tým Pokojného přístavu.