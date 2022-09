Letos se do této vyhlášené akce zapojilo hned sedmnáct provozoven a vůbec poprvé bude mít „Burčákovka“ také charitativní rozměr. Pomůže totiž jedenáctiletému Matyáškovi Tazbirkovi z Opavy, který trpí dětskou mozkovou obrnou.

Jak již bylo zmíněno, tak v tomto roce si burčák mohou návštěvníci stezky vychutnat na sedmnácti místech ve slezské metropoli. Každá z těchto zapojených provozoven přispěla na transparentní účet Matyáška částkou pět set korun.

Ze skladu zpět na výsluní, Červeným kostelem v Hlučíně zní opět varhany

„Příspěvek jde od provozovatelů, nikoli od návštěvníků. Avšak budeme rádi, pokud také lidé, budou-li mít zájem, přispějí na transparentní účet Matyáška, mohou se dozvědět jeho příběh a pomoci tak dobré věci,“ přibližuje nám organizátor Burčákové stezky, ředitel turistické oblasti Opavské Slezsko Jan Černý. Matyášek Tazbirek se narodil ve dvaatřicátém týdnu těhotenství, teprve po půl roce odcházel z nemocnice domů, a to s diagnózou zvanou dětská mozková obrna. Ke svému životu potřebuje mnoho speciálních pomůcek a jen zapojení druhých pomáhá Matyáškovi život usnadnit. Více o Matyáškovi si můžete přečíst na www.matytodokaze.cz. Zájemci mohou přispět také na transparentní účet 2839793033/0800.

Bunkry na Opavsku se otevřou veřejnosti, nabídnou unikátní komentované prohlídky

Podobně už takto v minulých letech pomáhaly i další akce Opavského Slezska jako Svatomartinská vinná stezka nebo Vinný trh. „Pokud máme nějaký konkrétní cíl, kde a jak pomoci, je to vždy velmi dobré. V případě Burčákové stezky jsem se co se charity týká inspiroval právě u Vinného trhu, i zapojení prodejci jsou vesměs ti stejní jako na Vinném trhu, jsou na to tedy zvyklí a podpora je velká,“ upřesňuje Jan Černý.

Burčáková stezka se vždy soustředí hlavně na kvalitu, tedy aby se na stanovištích podával nefalšovaný moravský burčák. Ne každý totiž ví, že burčák smí být vyroben pouze z hroznů tuzemské produkce. Na pultech se totiž lze ve velké míře setkat s takzvaným částečně zkvašeným moštem z dovozu, který je mnohdy horší kvality, ale za lákavější cenu. Ten se ale nesmí označovat jako burčák.

Komunálky v Opavě: najít volební místnost pomůže i aplikace

Burčáková stezka se v Opavě uskuteční od 16 do 21 hodin. Zájemci si už nyní mohou naplánovat trasu prostřednictvím elektronické mapky, která je k dispozici třeba na Facebooku Opavské Slezsko. Kdo preferuje mapu tištěnou, může si ji vyzvednout v Turistickém informačním centru na Horním náměstí v Opavě, případě bude v pátek v době konání stezky připravena v jednotlivých provozovách.

Kde všude v pátek v Opavě ochutnáte burčák?



1. U Tří kohoutů, Hradecká 1

2. Bar Myslivna, Masarykova 34

3. Vinotéka U SUDU, Hrnčířská 13

4. Květ lotosu, Hrnčířská 9

5. U Labužníka, Hrnčířská 14

6. Gustissimo, Rybí trh 16

7. Vinotéka Anděl, stánek Dolní nám.

8. Restaurace U Bílého koníčka, Dolní nám. 4

9. Vinotéka U SUDU, Ratibořská 36

10. Podniková prodejna Vitaminátor, Nákladní 2

11. Vinotéka Rybářská, Rybářská 14

12. U Zlatého kříže, Krnovská 33

13. Naše Vinotéka, stánek Na Valech před OC Breda

14. Café Restaurant Mincovna, Náměstí republiky 17

15. Trap Music Bar, Lepařova 4

16. Naše Vinotéka, Olomoucká 29

17. Kavárna Obecního domu, Ostrožná 46