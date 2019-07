Tak například hned v pátek 5. července se v městské části Opava-Vlaštovičky uskuteční tradiční Cyrilometodějská slavnost, na které se budou znovu podílet obyvatelé tamního charitního Domu svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené.

Ve 14 hodin se uskuteční ve zdejší kapli mše svatá, od 15 do 17 hodin si mohou zájemci celý dům prohlédnout. Oslavy se poté přesunou do sportovního areálu, kde v 15 hodin zazpívá klientka Iveta Dunková, vystoupí taneční kroužek OK Dance nebo skupina historického šermu Deus Vult. Představí se i dechovka Kobeřanka, požární útok předvedou mladí hasiči z Vlaštoviček. Večerní zábavu pak obstarají kapely Špekband a La Nanita.

Odpustové oslavy jsou připraveny na pátek a sobotu ve Vrbce, premiérový Závadský festival se spoustou dobré zábavy i hudby se pak také zítra koná v Závadě na tamním hřišti.

Secesní dýchánek i sjezd Moravice

Rušno bude v sobotu na Ptačím vrchu alias Ptačáku v Opavě. Od 14 hodin bude připraven fotokoutek s dobovými kostýmy, příchozí zhlédnou módní přehlídky secesních klobouků a odívání tehdejší doby, zahraje flašinetář, děti navštíví tvořivou dílnu. Od 18 do 20.15 hodin proběhne se dvěma kratšími přestávkami koncert pražského swingového orchestru s vokálním triem Sestry Ježkovy s názvem Ježkovy stopy.

Klasické swingové melodie i tvrdší electro-swingové frekvence obstará od 20.30 do 22 hodin DJ Dr. Zeppelin se saxofonistou. Poté se představí taneční jedenáctičlenná kapela Top dream company a celý program opět ukončí vystoupení zmíněného dýdžeje.

A veselo bude v sobotu a v neděli i na řece Moravici. Uskuteční se tady totiž tradiční červencové kanoistické splutí řeky s titulem Maškarní Moravice. Po oba dny se bude voda z nádrže Kružberk vypouštět od 8 do 12 hodin.

Nástupním místem je Podhradí, splutí končí v Brance u Opavy. Vodáci se mohou zapojit i do soutěže o ceny v hodnotě sedmi tisíc korun. Pravidla klání jsou jednoduchá. Posádka musí úspěšně proplout Mariánský jez v Žimrovicích a nechat se na jezu vyfotografovat. Vítězné masky pak budou zveřejněny na webu a Facebooku Campanula vodáci, což je spolek, který sjezdy na Moravici pořádá.

Příznivci cyklistiky se mohou v sobotu od 14 hodin zúčastnit akce GRUNDYbike, což je závod na kolech v prostředí Vaňkova rybníka a Grund v Neplachovicích. Klání pořádají tamní dobrovolní hasiči a soutěžit se bude v mnoha věkových kategoriích.

V neděli ožije Mírové náměstí v Hlučíně od 14 hodin Festivalem kultury a hlučínských řemesel.

Vystoupí folklorní soubory a kapely z Hlučínska, připraven bude i jarmark regionálních výrobků a řemesel či občerstvení.

Fanoušci opavského fotbalu by neměli vynechat nedělní generálku SFC Opava před startem ligy. Zápas se slovenským Popradem začíná na stadionu v Městských sadech v 16.30.