Pilotní projekt se uskutečnil v sedmi vybraných základních školách a je určený žákům 1. stupně. Na jeho průběh a zjištění, jak v praxi probíhá, se byl podívat „ sportovní“ náměstek opavského primátora Michal Kokošek. Co viděl, ho potěšilo. „Bylo úžasné sledovat, jak trenéři zlepšovali pohybovou gramotnost dětí a jak pomáhali učitelům s organizací hodin tělesné výchovy. Město ho na svých školách podpořilo hlavně proto, že chceme, aby děti dobře a rády sportovaly a aby učitelé všestranně zapojili sport do běžné výuky. Osobně mne velmi zaujalo také to, že nesportují jenom děti, ale samozřejmě i učitelé, kteří si tak osvojují trenérské základy jednotlivých sportů. Projekt je proto současně i školením učitelů, jakým způsobem přistupovat k hodině tělocviku,“ nešetřil primátorův náměstek slovy uznání.

Fotbalová hudební pecka v Opavě. Vojtěch Král pustí do světa klip o Slezským FC

Stejný názor má i jeho kolega Vladimír Schreier, který řídí oblast školství. „Učitelé základní školy na nižším stupni de facto nemají moc možnostík metodického vzdělání v oblasti pohybových aktivit. V téměř všech případech se jedná neaprobované tělocvikáře, kteří jinak pro vyšší stupně škol vycházejí ze sportovních fakult. Ale právě na nich je, aby dokázali nejmenší děti přivést k pohybu a dávat jim všeobecné pohybové schopnosti. Aby se jim sport stal běžnou a pravidelnou aktivitou je i naším zájmem a v tomto směru je projekt důležitý a skutečně krásný,” potvrzuje primátorův náměstek Vladimír Schreier.